La police est à la recherche de deux hommes qui auraient été impliqués dans la violente agression d’un supporter de l’Ajax. L’incident s’est produit après le match entre l’Ajax et Go Ahead Eagles, le 17 janvier, près de la Johan Cruijff ArenA.

À l’issue de la rencontre, un groupe de trois hommes marchait près du stade lorsqu’il a été abordé par deux autres hommes. L’un d’eux aurait jeté son dévolu sur une écharpe gratuite distribuée aux visiteurs avant le match.

Selon la police, l’homme voulait récupérer l’écharpe, ce qui a ensuite provoqué une altercation. L’un des supporters de l’Ajax s’est alors retrouvé au sol, après quoi l’écharpe lui a été arrachée du cou.

« J’en veux une pour mes enfants », aurait déclaré l’homme, selon la police. Le duo a ensuite pris la fuite avec l’écharpe dérobée.

Les trois supporters ont décidé de ne pas en rester là et se sont lancés à leur poursuite. Ils voulaient récupérer l’écharpe et ont rattrapé les deux hommes peu après.

Une nouvelle altercation a alors éclaté, débouchant sur une bagarre. L’un des trois supporters de l’Ajax a, selon la police, été violemment agressé.

La victime a notamment reçu de violents coups de pied à la tête. Elle a souffert d’une commotion cérébrale et de plusieurs dents cassées à la suite de ces violences.

La police a désormais diffusé des images de la violente agression et recherche les deux hommes impliqués. Ils sont soupçonnés d’avoir participé aux violences qui ont suivi la dispute autour de l’écharpe gratuite de l’Ajax.







