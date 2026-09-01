Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
aja sjaalAVROTROS/Opsporing Verzocht
GOAL

Traduit par

Images choquantes : un supporter de l’Ajax gravement agressé pour une écharpe

Ajax vs Go Ahead Eagles
Ajax
Eredivisie

La police est à la recherche de deux hommes qui auraient été impliqués dans la violente agression d’un supporter de l’Ajax. L’incident s’est produit après le match entre l’Ajax et Go Ahead Eagles, le 17 janvier, près de la Johan Cruijff ArenA.

À l’issue de la rencontre, un groupe de trois hommes marchait près du stade lorsqu’il a été abordé par deux autres hommes. L’un d’eux aurait jeté son dévolu sur une écharpe gratuite distribuée aux visiteurs avant le match.

Selon la police, l’homme voulait récupérer l’écharpe, ce qui a ensuite provoqué une altercation. L’un des supporters de l’Ajax s’est alors retrouvé au sol, après quoi l’écharpe lui a été arrachée du cou.

« J’en veux une pour mes enfants », aurait déclaré l’homme, selon la police. Le duo a ensuite pris la fuite avec l’écharpe dérobée.

Les trois supporters ont décidé de ne pas en rester là et se sont lancés à leur poursuite. Ils voulaient récupérer l’écharpe et ont rattrapé les deux hommes peu après.

Une nouvelle altercation a alors éclaté, débouchant sur une bagarre. L’un des trois supporters de l’Ajax a, selon la police, été violemment agressé.

La victime a notamment reçu de violents coups de pied à la tête. Elle a souffert d’une commotion cérébrale et de plusieurs dents cassées à la suite de ces violences.

La police a désormais diffusé des images de la violente agression et recherche les deux hommes impliqués. Ils sont soupçonnés d’avoir participé aux violences qui ont suivi la dispute autour de l’écharpe gratuite de l’Ajax.



Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google