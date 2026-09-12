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imago-sport-1083040752.jpgPro Shots
Sam Vreeswijk

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Images choquantes : le match d’IJsselmeervogels interrompu après qu’un joueur a été frappé au visage jusqu’au sang

IJsselmeervogels vs GVVV Veenendaal
IJsselmeervogels
GVVV Veenendaal
Tweede Divisie
Q. Dumay

Le duel entre le VV IJsselmeervogels et le GVVV en Tweede Divisie a été définitivement interrompu samedi après-midi sur le score de 0-2. Cela s’est produit après que Quiermo Dumay, joueur d’IJsselmeervogels, a reçu un coup au visage à la mi-temps.

Le score était alors de 0-2 en faveur du GVVV. Les deux clubs ont regagné les vestiaires, et c’est à ce moment-là que la situation a dégénéré. Dumay a reçu un coup au visage à l’entrée du tunnel menant aux vestiaires, rapporte RTV Utrecht. On ne sait pas encore qui a porté ce coup, mais les photos montrent que les dégâts sont importants : le visage de Dumay est en sang et il a perdu plusieurs dents.

Cet été, Dumay a quitté le GVVV pour rejoindre IJsselmeervogels. Il affrontait donc son ancien club. Après l’incident, IJsselmeervogels a décidé de ne pas reprendre le match et de porter plainte.

Hans Schinkel, président du GVVV, a constaté que les esprits s’étaient déjà régulièrement échauffés pendant la rencontre. « J’ai vu la photo, et ma première réaction a été : que s’est-il passé ? On veut savoir ce qui s’est passé », a-t-il déclaré à RTV Utrecht.

« Nous l’apprendrons tout à l’heure. Je crois qu’une enquête est en cours. Une plainte a même été déposée. Mais je ne sais pas ce qui s’est passé, donc je ne peux pas me prononcer à ce sujet. »

Tweede Divisie
GVVV Veenendaal crest
GVVV Veenendaal
GVV
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KLO
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Rohda Raalte crest
Rohda Raalte
RRA
IJsselmeervogels crest
IJsselmeervogels
IJS

« Je ne pense pas que ce soit un joueur d’IJsselmeervogels qui ait porté le coup. Mais on ne sait jamais, bien sûr, ce qui a pu provoquer cela. Mais quoi qu’il se soit passé, cela ne peut jamais être justifié. Soyons très clairs là-dessus. »

« Il pourrait très bien y avoir des conséquences pour le GVVV. Mais je préfère laisser cela à la KNVB. Je ne suis pas un spécialiste en la matière », conclut Schinkel. 

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