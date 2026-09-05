Ayoub El Kaabi a subi une blessure effroyable samedi. L’attaquant de l’Olympiakos, âgé de 33 ans, est entré violemment en collision avec le gardien de Volos NFC et s’est cassé la jambe.
Vers la fin de la première période, El Kaabi a été lancé en profondeur par un coéquipier. Dans une course au ballon, l’international marocain a heurté, jambe tendue, le gardien de Volos, Marios Siabanis.
El Kaabi a immédiatement senti que c’était grave, a levé les bras au ciel dans la panique et a hurlé en voyant l’état de sa jambe.
El Kaabi a été immédiatement transporté à l’hôpital, où il a subi une opération en urgence. Siabanis était complètement bouleversé par l’incident, mais a finalement poursuivi le match, qui s’est terminé sur le score de 1-1.
Par ailleurs, El Kaabi n’a pas été le seul joueur de l’Olympiakos à devoir quitter prématurément ses coéquipiers. Lorenzo Pirola a lui aussi été remplacé juste avant la pause en raison d’une blessure, comme El Kaabi. En seconde période, Joel Roca a dû céder sa place à cause d’une épaule déboîtée.