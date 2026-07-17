« Ils travaillent chez moi »… Une sortie choc d’Enzo Fernández qui met le feu aux poudres outre-Manche

Le milieu de terrain argentin Enzo Fernández, joueur de Chelsea, a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux en Angleterre et en Argentine après des propos polémiques tenus à l’issue de la qualification de l’Albiceleste pour la finale de la Coupe du monde 2026.

Les propos du milieu de terrain de Chelsea ont été tenus après la victoire 2-1 de l'Argentine face à l'Angleterre lors d'une demi-finale haletante mercredi, un match qui a ravivé la rivalité historique entre les deux équipes.

Le milieu de terrain défendait son épouse, Valentina Cervantes, qui avait été vivement critiquée avant la rencontre après avoir affirmé que ses enfants ne se lèveraient pas pour reprendre le célèbre chant des tribunes argentines : « Qui ne saute pas est Anglais ».

Le milieu de terrain a tenté de clarifier la position de sa famille dans une interview accordée à la chaîne argentine Todo Noticias, mais ses propos ont attisé les critiques : « Ce que ma femme a dit n’était absolument pas mal intentionné. Nous respectons simplement les personnes qui travaillent avec nous et nous aident à la maison, et ce sont des Anglais. »

Il a ajouté dans le même ordre d’idées : « Nous connaissons très bien l’histoire qui se cache derrière ce match, tout ce que nous voulions, c’était atteindre la finale. Ce que nous faisons, c’est défendre notre pays et faire de notre mieux pour tous les Argentins. Pour tous ceux qui sont tombés en martyrs aux îles Malouines. »

Ces propos ont suscité une vive émotion outre-Manche : le public anglais les a jugés dévalorisants et irrespectueux, estimant que réduire leur rôle à celui de « personnes qui travaillent chez lui » était condescendant, surtout venant d’une star qui évolue et vit à Londres.