Ils tombent les uns après les autres… Un entraîneur chevronné démissionne après l’élimination de la Coupe du monde

L’entraîneur portugais Carlos Queiroz a annoncé ce dimanche sa démission du poste de sélectionneur du Ghana, après l’élimination des « Black Stars » dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, suite à leur défaite contre la Colombie (1-0).

Âgé de 73 ans et ancien adjoint d’Alex Ferguson à Manchester United, le technicien a publié un communiqué émouvant sur les réseaux sociaux. Arrivé en avril dernier, il avait réussi à qualifier les Black Stars pour les phases à élimination directe du Mondial.

Le vétéran entraîneur portugais a écrit : « À la Ghana… Le football, comme la vie, nous enseigne une leçon éternelle : soit on gagne, soit on apprend. Je quitte cette aventure fier de ce que nous avons accompli, mais aussi avec ce sentiment naturel d’insatisfaction propre à ceux qui ont toujours aspiré à davantage. »

Il a ajouté : « Atteindre un niveau supérieur ne doit pas être une fin en soi, mais le point de départ d’ambitions plus grandes. L’avenir des Black Stars ne se construira pas uniquement sur le terrain ; il doit commencer en dehors, en créant le meilleur environnement possible pour former, protéger et développer les talents footballistiques exceptionnels du Ghana. »

Il a remercié le président de la Fédération ghanéenne et son conseil d’administration, déclarant : « Ce fut pour moi un immense honneur de servir mon pays et les Black Stars ». Il a également salué ses joueurs ainsi que son staff technique pour « leur courage, leur engagement et leur dévouement sans faille envers l’équipe ».

S’adressant aux supporters ghanéens, il a reconnu : « Nous ne pouvons pas prétendre avoir atteint la satisfaction sportive totale, mais nous sommes fiers d’avoir porté haut les couleurs du Ghana et d’avoir redonné respect et crédibilité aux Étoiles noires sur la plus grande scène du football. »

Lors de la phase de groupes, il avait mené les Black Stars à une victoire 1-0 contre le Panama lors du match d’ouverture, avant de voir le parcours de l’équipe stoppé en seizièmes de finale par la Colombie.