Le Borussia Dortmund a vu les choses en grand lors du dernier mercato estival, dépensant au total plus de 100 millions d’euros pour recruter de nouveaux joueurs. L’attention s’est notamment portée sur deux jeunes talents grecs au prix élevé, Konstantinos Karetsas (30 millions d’euros) et Giannis Konstantelias (26 millions d’euros). Konstantelias a subi une rupture du ligament croisé dès le début de la saison, tandis que Karetsas souffre d’une blessure ligamentaire. Sa participation au match contre le Bayern Munich samedi reste incertaine.

Le BVB a également mis la main à la poche pour Joey Veerman et Joane Gadou, déboursant respectivement 22 et 19,5 millions d’euros supplémentaires. Outre ces recrues en vue, Dortmund s’était assuré bien plus tôt les services de deux grands talents sud-américains, Kaua Prates et Justin Lerma. Mais contrairement aux recrues les plus connues, les deux jeunes joueurs font étonnamment peu parler d’eux depuis leur arrivée. Où en sont aujourd’hui ces deux espoirs et que s’est-il passé depuis leur transfert au BVB ?

Où en est la recrue du BVB Justin Lerma ?

Si les deux joueurs sont quelque peu tombés dans l’oubli ces derniers temps, c’est surtout à cause de blessures. Tous deux sont actuellement indisponibles, la situation de Lerma étant particulièrement compliquée. Le transfert de l’Équatorien d’Independiente del Valle à Dortmund avait été convenu dès 2024. Mais l’opération, d’un montant d’environ quatre millions d’euros, n’a été définitivement conclue que l’été dernier, lorsque le milieu offensif a fêté ses 18 ans.

Ses premiers pas chez son nouvel employeur ont d’abord été prometteurs. Pendant la préparation estivale, Lerma a disputé son premier match amical contre Rot-Weiss Oberhausen, club de Regionalliga, et a aussitôt marqué lors de la victoire 3-1. Cette entrée en matière réussie a fait naître l’espoir d’une adaptation rapide et fructueuse au BVB.

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Lors des matches amicaux suivants, contre le Fortuna Düsseldorf (1-2), le Cerezo Osaka (0-1) et le FC Tokyo (1-0), le joueur offensif n’a toutefois pas réussi à confirmer cette prestation. Il est ensuite progressivement passé au second plan. Lors des deux derniers matches de préparation, contre Arsenal et l’AS Rome, Lerma a été le seul professionnel de l’effectif à rester sur le banc pendant toute la rencontre à chaque fois.

L’entraîneur Niko Kovac avait déjà appelé à la patience à l’époque, en évoquant la situation du jeune Équatorien : « Nous ne pouvons pas faire jouer tout le monde. Il a encore besoin de temps et c’est tout à fait normal. Il y a des difficultés linguistiques. Quand on le regarde, il est aussi encore un peu frêle : il faut lui faire prendre un peu de poids, ou plutôt travailler sa condition physique. Ce garçon fait partie de l’équipe comme tous les autres. »

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Blessure musculaire : quand Justin Lerma reviendra-t-il ?

Fin août, Lerma a enfin eu l’occasion d’accumuler davantage de temps de jeu. En Premier League International Cup, il a joué avec les U19 du BVB contre Fulham et a de nouveau marqué. Mais ce moment de réussite a eu un goût amer : quelques minutes seulement après son but, l’Équatorien s’est tenu la cuisse droite et a dû être remplacé en raison d’une blessure musculaire. Le BVB n’a jamais communiqué de diagnostic précis, mais cela remonte déjà à deux mois et Lerma est toujours à l’arrêt.

Il n’a donc pas encore pu disputer son premier match avec l’équipe première. La date de son retour sur le terrain reste, elle aussi, inconnue. Le directeur général chargé des affaires sportives, Lars Ricken, a récemment expliqué : « Il souffre d’une blessure musculaire et sera indisponible jusqu’à nouvel ordre. » Il n’a donné aucun délai précis pour son retour.

Kovac appelle lui aussi à la prudence et ne veut prendre aucun risque inutile pendant sa convalescence : « Dans le cas de Justin, il s’agissait d’une blessure musculaire. Il faut veiller à ne pas le faire revenir trop tôt, pour éviter que le muscle ne se déchire à nouveau au même endroit. Nous le remettons progressivement sur pied et ne faisons pas de pronostics hâtifs. »

Une forte concurrence au BVB : Justin Lerma repartira-t-il dès cet hiver ?

Mais même si Lerma retrouvait rapidement la pleine forme, un autre défi l’attendrait déjà. La concurrence est forte aussi bien dans l’axe du milieu de terrain que sur le côté gauche, où l’Équatorien peut également jouer. Pour s’imposer durablement au BVB, il devrait donc prendre le dessus sur des concurrents de renom comme Konstantelias, Karetsas (si tous deux sont de nouveau aptes), Ethan Nwaneri, Jobe Bellingham, Carney Chukwuemeka, Maximilian Beier, Fabio Silva, Marcel Sabitzer et Felix Nmecha. C’est pourquoi, dès septembre, des informations des Ruhr Nachrichten et de la WAZ ont circulé, selon lesquelles les dirigeants de Dortmund envisageraient de prêter Lerma cet hiver.

Autre difficulté : Lerma n’est pas autorisé à jouer avec les U23 du BVB. Il est ainsi privé d’une possibilité importante de retrouver d’abord le rythme de la compétition en Regionalliga après sa blessure. Pour obtenir davantage de minutes, sa seule option serait donc, pour le moment, de retourner chez les U19.

Kaua Prates fait ses débuts avec le BVB contre le HSV

Dortmund a investi encore davantage pour Prates que pour Lerma. Une indemnité fixe de sept millions d’euros avait été convenue, à laquelle peuvent s’ajouter cinq millions d’euros de bonus. Le BVB a recruté le Brésilien auprès du Cruzeiro Belo Horizonte, club de première division, et lui a fait signer un contrat jusqu’en 2031. Pour Prates aussi, les deux parties étaient parvenues à un accord six mois avant le transfert définitif, puis le latéral gauche est arrivé à Dortmund l’été dernier, à l’âge de 18 ans.

Sur le plan sportif, ses débuts au BVB ont été un peu plus encourageants que ceux de Lerma, même si tout ne s’est pas non plus déroulé comme prévu. Prates est arrivé à Dortmund avec une blessure à la cuisse et a ainsi manqué le début de l’entraînement ainsi que la tournée en Asie. Il a finalement disputé ses premiers matches avec sa nouvelle équipe lors des rencontres amicales contre Arsenal et la Roma.

Contrairement à Lerma, Prates a ensuite déjà eu l’occasion de jouer un match officiel avec l’équipe première. Lors de la victoire 2-0 en Bundesliga contre le Hambourg SV, fin août, il a fait ses débuts en disputant six minutes au poste de défenseur gauche. D’autres brèves apparitions ont suivi : il a joué 32 minutes lors de la victoire 5-0 contre le HEBC Hambourg au premier tour de la Coupe d’Allemagne, puis huit minutes supplémentaires lors du succès 3-2 face au Villarreal CF en Ligue des champions.

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Kaua Prates confronté à un problème semblable à celui de Justin Lerma

En Bundesliga, l’international brésilien U20 a ensuite presque toujours figuré, au minimum, dans le groupe retenu pour les matches. Il n’a toutefois plus obtenu de temps de jeu depuis la rencontre contre le HSV. Prates n’a été absent du groupe que face au VfB Stuttgart et, plus récemment, contre l’Eintracht Francfort. Alors que son absence contre Stuttgart était due à d’autres raisons, celle contre Francfort était de nouveau liée à une blessure. Une blessure musculaire lui posait une fois encore problème.

Sur ce point, il y a néanmoins désormais de quoi être optimiste : Prates a repris l’entraînement individuel. La « bête défensive », comme l’a qualifié le journaliste sportif brésilien Joaquim Viana auprès de SPOX , pourrait ainsi bientôt redevenir une option pour l’entraîneur Niko Kovac.

Mais Prates doit lui aussi faire face à une forte concurrence au BVB. Polyvalent en défense, le Brésilien peut évoluer aussi bien comme latéral gauche ou défenseur central que sur le côté gauche. En défense centrale, il aura peu de chances de jouer derrière le quatuor établi composé de Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Joane Gadou et Ramy Bensebaini. De plus, le capitaine Emre Can finira lui aussi par revenir, sans oublier Luca Reggiani et Filippo Mane.

Sur le côté gauche, Daniel Svensson est généralement titulaire, même si Kovac aime aussi faire appel à Maxi Beier, reconverti en piston.

Pour Prates, l’enjeu sera donc d’abord de s’habituer progressivement au niveau et aux exigences du BVB, puis d’augmenter son temps de jeu. Sa polyvalence pourrait encore se révéler un atout décisif au fil de cette saison longue et éprouvante.