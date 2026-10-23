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Wayne Rooney, légende de Manchester United, a vivement critiqué l’effectif actuel, qualifiant les cadres de « bébés » qui refusent d’assumer leur part de responsabilité dans la crise grandissante du club. L’ancien capitaine n’a pas mâché ses mots après que Bruno Fernandes et Lisandro Martinez ont publiquement remis en question les choix tactiques et le recrutement du club.

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Rooney furieux que Fernandes échappe à toute sanction

L’humiliation subie par Manchester United face à Como en Ligue des champions (4-1) a provoqué une vive réaction, Rooney, légende du club, étant en première ligne. L’entraîneur Michael Carrick se retrouve sous une immense pression, une situation aggravée par les critiques publiques du capitaine Fernandes sur le dispositif tactique de l’équipe après la défaite en Italie.

Malgré son interview d’après-match virulente, Fernandes a échappé à toute sanction disciplinaire. Les dirigeants de Manchester United ont reconnu la frustration du milieu de terrain face à cette piètre prestation européenne et ont décidé de ne pas lui retirer le brassard ni de lui infliger une amende.

Cette clémence contraste fortement avec la manière dont le club a récemment traité Lisandro Martinez. Le défenseur argentin a écopé d’une amende et a dû présenter publiquement ses excuses après s’en être pris au directeur du football Jason Wilcox à la suite d’une récente défaite 2-0 contre l’Atlético de Madrid.

Fernandes se plaint, Rooney réplique

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Rooney était furieux de voir le capitaine ne pas assumer ses responsabilités. S’exprimant dans le podcast The United Stand, il a déclaré : « Quand Martinez s’est exprimé, j’ai dit que c’était un véritable cauchemar, parce que cela allait déchirer le vestiaire. Ce n’était que le début. On le voit maintenant avec Bruno et on le verra avec d’autres joueurs. La raison, c’est que ces joueurs ne veulent pas prendre leurs responsabilités.

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« On peut discuter de savoir si Bruno avait raison ou tort dans ce qu’il a dit, mais il faut prendre ses responsabilités sur le terrain, il faut les assumer collectivement en tant que joueurs. Il y a eu des moments où Sir Alex Ferguson et moi ne nous parlions pas, mais sur le terrain, j’aurais tout donné pour lui. »

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Les joueurs « égoïstes » doivent se regarder dans le miroir

Rooney estime que les joueurs actuels font passer leur ego avant les intérêts du club. Il a poursuivi : « Ces joueurs sont égoïstes. Ils ne pensent qu’à eux. Ils ne se soucient ni de leurs coéquipiers, ni de l’entraîneur, ni du staff, ni des supporters. Ils ne pensent qu’à eux.

« S’ils n’obtiennent pas ce qu’ils estiment leur revenir, ils se comportent comme des bébés, piquent une colère et rejettent la faute sur n’importe qui d’autre qu’eux-mêmes. Ils doivent se remettre en question. »

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Il a conclu en pointant les mauvaises performances individuelles du capitaine. « Bruno traverse probablement sa pire période depuis son arrivée au club et, là encore, ce n’est pas un hasard s’il met la pression sur quelqu’un d’autre : il ne veut pas affronter la réalité », a conclu Rooney. « Si Bruno se regarde dans le miroir, si Martinez se regarde dans le miroir, si tous les joueurs le font… ils verront leur propre reflet, et ce n’est pas assez bien. »

Carrick se bat pour conserver son poste





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Carrick doit rapidement rétablir l’harmonie dans un vestiaire divisé, tout en se battant pour conserver son poste d’entraîneur. Rooney a déjà demandé à la direction de United de clarifier l’avenir immédiat de l’entraîneur afin d’éviter davantage d’instabilité.

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Alors que des joueurs expérimentés remettent ouvertement en question les choix tactiques et que des légendes du club condamnent leur attitude, Manchester United doit relever un défi immense pour sauver sa saison. L’équipe a désespérément besoin d’une prestation collective convaincante sur le terrain pour mettre fin à sa mauvaise série et apaiser l’atmosphère délétère qui entoure Old Trafford.



