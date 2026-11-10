« Ils se sont défoulés sur moi » : Marc Cucurella se confie sur la haine en Allemagne et son message à Lamine Yamal

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Marc Cucurella a évoqué sur Cadena COPE les hostilités persistantes des supporters allemands à son égard et révélé comment il avait tenté d’intimider Lamine Yamal avant le Clasico.

Le latéral a lancé un défi à l’adolescent catalan : « Je lui ai dit qu’il serait titulaire lors du premier Clasico, mais qu’il serait sur le banc lors du deuxième parce que j’allais le dévorer. »

Ses tentatives d’intimidation ont fait leur effet. Tout au long de la rencontre, le joueur de 28 ans a largement neutralisé les offensives du prodige sur son côté de la défense. Interrogé sur leurs échanges après le coup de sifflet final, Cucurella a répondu : « Rien. Je n’ai rien à dire. Je suis satisfait. Nous avons gagné et j’ai fait un bon match. »

Sa prestation lors de la victoire 2-1 du Real Madrid a marqué un tournant sur le plan sportif pour Cucurella. Auparavant, l’Espagnol avait traversé une période difficile, sans parvenir à retrouver son niveau habituel. Il a ensuite nettement retrouvé sa stabilité.

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Cucurella porte toutefois un regard lucide sur sa rivalité avec Yamal, son coéquipier en sélection. « Je jouerai certainement beaucoup de matches contre lui, et il récoltera les lauriers », a-t-il déclaré.

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Outre le Clasico, l’Espagnol a évoqué ses relations toujours tendues avec les supporters allemands. Alors qu’il jouit d’une grande popularité dans son pays, il essuie régulièrement des sifflets et des huées lorsqu’il affronte des équipes allemandes. Cette hostilité trouve son origine dans la main litigieuse non sanctionnée lors du quart de finale de l’Euro 2024 entre l’Allemagne et l’Espagne.

« Ils s’en sont pris à moi, et je sais que je ne peux pas jouer en Allemagne », a déclaré Cucurella. Cela ne le fera toutefois pas changer : « J’aime rester discret et faire mon travail. »