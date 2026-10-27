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Gary Neville a violemment critiqué l’effectif de Manchester United, accusant plusieurs stars de l’équipe première de ne pas respecter les exigences professionnelles d’Old Trafford. L’ancien capitaine du club n’a pas mâché ses mots après une semaine désastreuse au cours de laquelle Manchester United a été humilié par Como et Bournemouth.

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Une nouvelle semaine désastreuse à Old Trafford

Le début de saison catastrophique de Manchester United a atteint un nouveau point bas dimanche, avec une lourde défaite 3-0 face à Bournemouth à Old Trafford. Ce revers en championnat est survenu quelques jours seulement après la défaite 4-0 de l’équipe de Michael Carrick contre Côme en Ligue des champions.

Manchester United a désormais subi six défaites lors de ses 12 premiers matches, toutes compétitions confondues. Carrick se bat donc pour conserver son poste d’entraîneur, alors que la pression des tribunes s’est nettement accentuée après ces quelques jours catastrophiques.

Neville fustige le manque d’exigence

Getty Images

Depuis la cabine de commentateur, Neville a assisté à la débâcle face à Bournemouth et n’a guère apprécié l’attitude de l’effectif actuel. Dans le Gary Neville Podcast, l’ancien défenseur a dénoncé les habitudes de certains joueurs en dehors du terrain et une baisse choquante de leur engagement le plus élémentaire.

« Certains d’entre eux ne sont pas très professionnels. Il y en a deux ou trois… Je vis à Manchester, certains d’entre eux ne sont pas très professionnels, a déclaré Neville. Je n’ai pas de temps à leur consacrer. Certains ne se couchent pas à la bonne heure. Ne mangent pas ce qu’il faut. Ne pensent pas à Manchester United à chaque minute de chaque journée. »

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Il a poursuivi sa critique acerbe en s’interrogeant sur l’ego des joueurs : « Ils ne vivent pas pour ce club comme ils le devraient, comme devraient le faire des professionnels. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça leur est monté à la tête. Mais ils continuent à se promener comme s’ils étaient le roi William… Ils ne le sont pas, ils ne sont rien. »

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Carrick abandonné à son sort

Pour Neville, le problème vient avant tout du vestiaire, et non du banc. Il a évoqué une banderole de supporters réclamant davantage de responsabilité, estimant que ces principes fondamentaux ont disparu du club depuis longtemps.

« Rien, certains de ces joueurs. Je n’arrive pas à croire à ce… manque d’exigence, a-t-il déploré. En première période, une banderole portant le mot “exigence” a été brandie dans la tribune Stretford End. Cette exigence a disparu depuis longtemps. »

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Prenant la défense de son ancien coéquipier, Neville a décrit Carrick comme « un homme remarquable », doté « d’intégrité, de crédibilité, de décence et de professionnalisme ». Mais il estime que le groupe actuel a fini par trahir son entraîneur. « Il n’a pas réussi à en tirer quoi que ce soit et ils se sont retournés contre lui, a ajouté Neville. Je le sais parce que, si Bruno s’est publiquement retourné contre lui avec cette petite déclaration, imaginez ce qui se passe en coulisses. »

Carrick joue sa survie

Getty Images

Carrick doit désormais trouver de toute urgence le moyen de remobiliser un vestiaire divisé s’il veut résister à la pression grandissante. Alors que la confiance est totalement ébranlée et que des cadres semblent en désaccord avec le staff technique, Manchester United a désespérément besoin d’un résultat positif pour enrayer la spirale négative.

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Les prochains jours seront décisifs pour les dirigeants d’Old Trafford, qui doivent déterminer si Carrick peut encore provoquer un redressement. Quant aux joueurs, ils seront scrutés de plus près encore, les supporters exigeant une réaction immédiate après une semaine embarrassante.



