« Ces joueurs sont égoïstes. Ils ne se soucient ni de leurs coéquipiers, ni de l’entraîneur, ni du staff, ni des supporters. Ils ne pensent qu’à eux-mêmes », a déclaré l’ancien international anglais dans le podcast « The United Stand », agacé par les critiques formulées par les joueurs après les dernières défaites.

Après la défaite 1-4 contre Como 1907 en Ligue des champions, le capitaine Bruno Fernandes avait critiqué la tactique de l’entraîneur Michael Carrick, estimant que United devait jouer de manière « plus audacieuse ». Auparavant, le défenseur central Lisandro Martínez avait publiquement remis en question la qualité de l’effectif. Rooney n’a pas du tout apprécié.

« Quand Martínez s’est exprimé, j’ai dit que c’était un véritable cauchemar, parce que cela allait déchirer l’équipe. Ce n’était que le début. Nous l’avons maintenant vu avec Bruno, et nous le verrons avec d’autres joueurs, car ces joueurs ne veulent pas assumer leurs responsabilités », a-t-il déclaré.

En championnat, Manchester United a manqué son début de saison et n’occupe que la 13e place. Après la défaite en Italie, la presse locale n’avait pas non plus épargné le club sacré 20 fois champion.Ce qui dérange surtout Rooney, c’est la façon dont les joueurs réagissent à la crise. « Quand ils n’obtiennent pas ce qui leur est dû, ils se comportent comme des bébés, jettent leurs jouets hors de la poussette et rejettent la faute sur tout le monde, sauf sur eux-mêmes », a déclaré l’homme de 40 ans.