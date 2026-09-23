Après sept journées, le Real Madrid accuse un retard de six points sur le Barça au classement de la Liga, et l'écart est immense entre le niveau de performance de l'équipe leader de Hans Flick et celle de José Mourinho.

Alors que le Barça bénéficie d'un large éloge mondial pour son jeu et ses victoires écrasantes, le Real Madrid ne récolte que des critiques. En dépit d'un nouvel investissement massif, le club n'a réussi à convaincre personne, et ses propres supporters sont ses plus fervents détracteurs.

Au-delà de l'histoire des erreurs d'arbitrage au château de Santiago-Bernabéu après le derby de Madrid pour détourner l'attention, ce qui fait vraiment mal au Real Madrid, c'est Rodri, selon le journal « Mundo Deportivo ».

Après deux ans d'absence d'un cerveau au milieu de terrain du Real Madrid, suite à la retraite de Toni Kroos à l'été 2024 et au départ de Luka Modric vers Milan en 2025 après une dernière saison qui n'a guère laissé de trace, il régnait un consensus quasi total parmi les supporters du Real Madrid sur la nécessité de recruter l'ancien milieu de terrain de Manchester City l'été dernier.

Malgré des réticences initiales, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a fini par accepter de tenter de le recruter, et Mourinho a essayé de le convaincre par son projet, mais lorsque le Barça est entré dans la danse, Rodri a choisi le club catalan.

Comme le joueur lui-même l'a expliqué dans son dernier entretien avec le journal « Mundo Deportivo », il a appelé l'entraîneur du Real Madrid pour le remercier de son intérêt et de son attitude à son égard, et pour lui dire que son choix était le Barça.

Mais au lieu de chercher une alternative après l'échec du transfert de Rodri, le Real Madrid a placé toute sa confiance en Bernardo Silva comme solution, bien que le joueur portugais n'occupe pas le même rôle que Rodri, et il en va de même pour Arda Güler, tous deux étant plus proches des milieux de terrain offensifs.

Outre l'échec de son transfert au Real Madrid, Rodri brille sous le maillot du Barça en peu de temps. Le milieu de terrain né à Madrid, qui s'est senti comme chez lui après avoir retrouvé la moitié des joueurs de la sélection espagnole, est devenu la boussole de l'équipe aux côtés de Pedri.

À la fin de la saison dernière, Flick a réclamé des joueurs expérimentés pour chaque poste, et Rodri était le choix idéal. En seulement six matchs, l'enfant de Madrid est devenu le meneur qui dicte le style de jeu de l'équipe catalane. Il est capable d'aider les deux défenseurs centraux à construire le jeu par-derrière, d'offrir une solution aux milieux de terrain sous pression, et même de revenir en défense pour empêcher des occasions de but nettes, comme il l'a fait le week-end dernier au stade Sánchez-Pizjuán face au Séville FC.

Le journal catalan a conclu son rapport en ces termes : « À Madrid, ils s'arrachent les cheveux de ne pas avoir pu convaincre Rodri de signer, tandis qu'au Barça il est déjà une idole des supporters et sa signature est célébrée doublement ».

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