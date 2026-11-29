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Daniel Farke a invité les supporters de Leeds United à rêver grand après le doublé de Sean Longstaff lors de la nette victoire 3-0 contre Coventry City, samedi à Elland Road, en Premier League. Ce succès a propulsé Leeds dans le top 6 et lui a permis d’enchaîner trois victoires dans l’élite pour la première fois depuis mai 2021.

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Leeds se hisse dans le top 6

Farke a invité le public d’Elland Road à savourer la place de Leeds au classement après le doublé de Longstaff face à Coventry . Dominic Calvert-Lewin a repris de la tête un coup franc de Longstaff, avant que le milieu de terrain ne double la mise cinq minutes plus tard, puis ne marque à nouveau après la pause sur une déviation de Gabriel Gudmundsson. Ce succès constitue la 80e victoire de Farke en 162 matches, un total que la légende du club Marcelo Bielsa avait atteint en 164 rencontres.

L’entraîneur salue la maturité grandissante de son groupe

Après une belle victoire à l’extérieur contre Chelsea , Leeds a de nouveau livré une prestation offensive sans relâche. Le club a tenté au moins 20 tirs lors de deux matches consécutifs de Premier League pour la deuxième fois seulement depuis 2003-2004 : 21 contre Chelsea et 22 contre Coventry. Il avait réalisé pareille série pour la dernière fois en novembre 2020, contre Arsenal (25) et Everton (23).

Au micro de BBC Match of the Day, Farke a invité les supporters à profiter du moment, tout en assurant que son groupe garderait les pieds sur terre : « Après 25 ans, les supporters ont le droit de faire ce qu’ils veulent. Ils peuvent rêver grand, c’est tout l’intérêt du football. Nous veillerons à ce que tout le monde reste concentré. Nous avons 20 points, et 20 points ne suffiront pas pour atteindre nos objectifs. Nous devons donc continuer. La manière dont nous avons gagné, notre domination, mais aussi notre état d’esprit étaient bons.

Après une victoire à l’extérieur contre Chelsea, tout le monde se dit : “Une équipe promue vient à Elland Road.” Mais les garçons étaient prêts, attentifs, concentrés, et leur prestation a été très convaincante. Cette maturité m’a plu. »

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Leeds fait preuve de solidarité en défense

Grâce à sa remarquable première période, Longstaff est devenu le premier joueur de Leeds à marquer et à délivrer une passe décisive avant la pause dans un match de Premier League depuis Noah Okafor contre Nottingham Forest la saison dernière. Ethan Ampadu, Jayden Bogle et Harry Wilson ont tous failli creuser l’écart. Les joueurs de Leeds ont également neutralisé une attaque de Coventry qui avait inscrit 12 buts depuis début octobre, le meilleur total de la division à égalité avec d’autres équipes, et ne lui ont laissé cadrer aucun tir avant la 69e minute.

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Soulignant cette combativité collective, Farke a ajouté : « J’aurais préféré quelques buts de plus, mais il était important de ne pas perdre notre sang-froid. Ne pas encaisser de but compte aussi pour la confiance de mon équipe.

Beaucoup d’équipes ont souffert contre Coventry, et je suis fier des garçons et de leur prestation. Nous nous battons pour chaque but et donnons tout pour marquer, mais aussi pour ne pas encaisser. Nous avons un très bon bilan défensif. Nous gagnons ensemble, perdons ensemble et défendons ensemble. C’est ce qui compte. »

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Les ambitions européennes de Leeds grandissent

Porté par une attaque fluide et une défense imperméable, Leeds croit désormais réellement en ses chances de disputer une compétition européenne la saison prochaine. Le prochain défi de Farke sera de maintenir cette intensité et cette maturité alors que les attentes grandissent autour du club. De son côté, Coventry doit rapidement remédier à ses difficultés à l’extérieur : le club a perdu huit de ses neuf derniers déplacements dans l’élite, dont cinq de ses six matches à l’extérieur cette saison, avec 13 buts encaissés.