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L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a prévenu ses joueurs qu’un bon équilibre tactique serait essentiel pour contenir Brighton, une équipe agressive, à l’Etihad Stadium. Maresca a également confirmé que l’ailier Antoine Semenyo restait le seul joueur du club absent pour cause de blessure.

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City se prépare à retrouver immédiatement Brighton, en pleine forme

Leader de la Premier League, Manchester City reçoit Brighton, troisième, à l’Etihad Stadium, trois jours seulement après leur duel à rebondissements en Carabao Cup. City s’est qualifié aux tirs au but après un match nul 2-2, avant ces retrouvailles à fort enjeu en championnat.

L’entraîneur de Brighton, Fabian Hurzeler, a fait part de son désir de revanche après l’élimination de son équipe en coupe mercredi.

Maresca s’attend à un nouveau défi de taille face à l’équipe surprise du haut de tableau.

Maresca met en garde contre l’attaque agressive de Brighton

Maresca a désigné le pressing individuel de Brighton et son jeu offensif direct comme des dangers majeurs pour sa défense. « Cette saison, leur style est un peu différent de celui de l’an dernier et d’il y a deux ans, quand j’étais à Chelsea », a expliqué Maresca.

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« Cette saison, ils jouent beaucoup plus en marquage individuel et attaquent de façon un peu plus directe, mais ils vont toujours de l’avant et se montrent agressifs. »

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« Ils peuvent marquer trois, quatre ou cinq buts contre n’importe quelle équipe. Ils se créent beaucoup d’occasions. C’est pourquoi il faut trouver le bon équilibre... Ce sera un match difficile », a prévenu l’Italien.

Semenyo reste le seul absent malgré la rotation de l’effectif

Interrogé sur son effectif, Maresca a confirmé que l’ailier Antoine Semenyo était toujours indisponible en raison d’une blessure contractée contre Ipswich Town. « Ils sont tous disponibles. À l’exception d’Antoine Semenyo, tous les autres sont disponibles », a confirmé Maresca.

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« Il va bien. Il est de bonne humeur. Il est dans les locaux et suit les séances de rééducation et les soins dont il a besoin, mais il est encore trop tôt pour le moment. »

Des joueurs phares comme Erling Haaland, Josko Gvardiol, Ruben Dias et Gianluigi Donnarumma réintègrent le groupe après avoir été laissés au repos en milieu de semaine.

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City reste concentré sur un match à la fois

Malgré les déplacements à venir chez le RB Leipzig et Nottingham Forest, Maresca a refusé de se projeter au-delà du match de samedi.

« Je pense à demain. On prend les matches un par un », a affirmé Maresca.

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City se concentre entièrement sur la victoire face à Brighton à l’Etihad Stadium.