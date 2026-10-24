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Manchester United traverse une nouvelle période de turbulences, tandis que de possibles successeurs au poste d’entraîneur émettent de sérieuses réserves sur la culture au sein de l’effectif de l’équipe première. Alors que Michael Carrick se bat pour conserver son poste, les candidats pressentis pour le remplacer auraient désigné le manque de discipline comme le principal obstacle interne du club.

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L’indiscipline dans le vestiaire inquiète les candidats au poste d’entraîneur

Le pire début de saison de Manchester United depuis 40 ans place Carrick au bord du licenciement. Avec une seule victoire en sept matches de Premier League, le club étudie d’autres options que l’entraîneur nommé cet été. Mais les personnes approchées pour prendre les rênes à Old Trafford seraient inquiètes de la dynamique actuelle du groupe.

Manchester United a récemment subi une humiliante défaite 4-1 face à Como en Ligue des champions, en Italie. Cette mauvaise série a provoqué des critiques publiques sans précédent de la part de joueurs cadres, ternissant gravement la réputation du vestiaire auprès des grands entraîneurs européens.

Les successeurs potentiels pointent un grave manque de respect et de discipline au sein du groupe. Les joueurs de l’équipe première ont déjà vu passer plusieurs entraîneurs permanents à Old Trafford. Ils sont souvent accusés d’avoir joué un rôle majeur dans leur renvoi et de baisser les bras dans les périodes difficiles.

Des critiques publiques révélatrices du chaos interne

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Au cours des deux dernières semaines, les divisions au sein de l’effectif de United ont éclaté au grand jour. Après une défaite contre l’Atlético de Madrid, Lisandro Martinez a ouvertement critiqué le directeur technique Jason Wilcox. Le défenseur a estimé que Wilcox n’avait pas constitué un effectif capable de rivaliser dans quatre compétitions.

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Le capitaine du club, Bruno Fernandes, s’en est ensuite pris directement à Carrick. Après la lourde défaite de mercredi contre Como, le milieu portugais a mis en cause les choix tactiques de l’entraîneur pour expliquer une prestation lors de laquelle United a été constamment mis en difficulté et dépassé.

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Ces critiques publiques n’ont pas échappé aux successeurs potentiels. Selon The Telegraph, une source proche de l’un des candidats a déclaré : « Il est clair qu’ils ont besoin d’ordre et de discipline. Le vestiaire est hors de contrôle et c’est la première chose à régler. »

Une personne proche d’un autre candidat a exprimé un avis similaire. Selon elle, les joueurs « parlent trop » et doivent montrer bien davantage de respect pour un club de la stature de United.

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Carrick résiste alors que les prétendants se positionnent

Malgré la pression croissante, Carrick ne cède pas. Avant le prochain match de Premier League contre Bournemouth, l’entraîneur a réaffirmé qu’il exigeait un engagement maximal de son groupe, répétant exactement le message qu’il avait délivré après le désastre face à Como.

La direction du club évalue toutefois activement des candidats de premier plan pour le remplacer. Julian Nagelsmann, 39 ans, ancien sélectionneur de l’Allemagne et entraîneur du Bayern Munich, figurerait en bonne place sur la liste restreinte et resterait disposé à prendre les rênes de l’équipe.

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Eddie Howe est également très apprécié par la direction de United. Bien qu’il ait quitté Newcastle United cet été avec l’intention de faire une pause, la possibilité d’entraîner le grand club mancunien pourrait écourter son congé sabbatique.

Une pression immédiate, des perspectives pour la suite

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Carrick doit immédiatement obtenir un résultat positif contre Bournemouth pour atténuer temporairement la forte pression qui pèse sur son poste. Un nouveau revers en championnat pourrait pousser la direction à agir avant que la situation ne se dégrade complètement.

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Si un changement intervient, le nouvel entraîneur héritera d’un effectif aux profondes lacunes, auquel il faudra immédiatement imposer une discipline structurelle. Entre les entraîneurs libres comme Antonio Conte, vainqueur de la Premier League, et les cibles en poste telles qu’Unai Emery et Fabian Hurzeler, les décideurs de United doivent trouver un entraîneur capable d’imposer la discipline dans l’un des environnements les plus exigeants du football.