Eduardo Camavinga, milieu de terrain du Real Madrid, est revenu sur une période difficile qu'il a traversée ces derniers mois, révélant les changements qu'il a opérés dans sa vie et dans sa façon de travailler durant l'été, et affirmant que José Mourinho lui a accordé la confiance nécessaire pour retrouver son niveau et sa place au sein de l'équipe.

Les déclarations du joueur français sont intervenues lors de la conférence de presse précédant la rencontre entre le Real Madrid et l'AEK Athènes, prévue demain lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, où il a également évoqué sa relation avec l'entraîneur portugais et sa contribution à la victoire lors du dernier Clasico, sans oublier ses condoléances et l'expression de sa tristesse après le décès de Jesús de Miguel, attaquant de Tenerife, survenu aujourd'hui.

Camavinga : je suis devenu un homme nouveau, et Mourinho m'a accordé sa confiance

Camavinga a reconnu que la période écoulée n'avait pas été facile pour lui, notamment avec les interrogations soulevées durant l'été à propos de son avenir au Real Madrid, mais il a assuré avoir mis à profit cette phase pour faire son introspection et travailler au développement de différents aspects de sa vie.

Il a déclaré : « Ce fut une période difficile et éprouvante pour moi, mais je crois que, même après des expériences négatives, on peut toujours en tirer des leçons positives. »

Il a ajouté : « J'ai travaillé très dur durant l'été, et je suis devenu une personne nouvelle, car je suis devenu plus discipliné qu'auparavant. Je m'efforce d'être à la hauteur de la confiance que le club a placée en moi. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir aux aspects que je devais améliorer, et j'ai parlé avec l'entraîneur, qui m'a accordé une grande confiance. »

Le joueur a dévoilé certains des changements qu'il a opérés, déclarant : « J'ai repris les études, et ce fut une expérience très différente. J'ai travaillé sur des choses que je ne fais pas d'habitude, comme la discipline et le fait d'arriver deux ou trois heures avant pour m'entraîner en salle de sport. Ma mentalité a également évolué et je suis devenu plus mûr. »

Camavinga a parlé en termes positifs de Mourinho, déclarant : « C'est quelqu'un de très apprécié, un entraîneur formidable doté d'un palmarès bien rempli. Nous apprenons beaucoup de lui chaque jour, notamment en ce qui concerne la mentalité que nous devons avoir sur le terrain. »

La douloureuse soirée face au Bayern, et une contribution décisive lors du Clasico

Le milieu de terrain français n'a pas ignoré les souvenirs de l'élimination douloureuse face au Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions la saison dernière, lorsqu'il a reçu un second carton jaune à la 86e minute du match retour, qui s'est soldé par une défaite du Real Madrid 4-3, le club disant adieu à la compétition sur un score cumulé de 6-4.

L'expulsion de Camavinga est survenue à un moment où le match se dirigeait vers une fin palpitante, avant que le Bayern ne profite de la supériorité numérique et que Luis Díaz et Michael Olise ne marquent deux buts tardifs, scellant ainsi la qualification en demi-finale.

Interrogé sur sa contribution au but de la victoire lors du dernier Clasico face au Barça, et sur la question de savoir si Kylian Mbappé lui avait fait oublier ce qui s'était passé à Munich, Camavinga a répondu : « J'ai eu l'occasion de réfléchir à cela depuis l'été, ce fut une journée douloureuse. Le but n'était pas la revanche. Je travaille au quotidien pour pouvoir livrer ce genre de performance sur le terrain, les gens oublieront ce que j'ai fait à Barcelone, et je dois continuer à offrir ce même rendement lors des prochains matches. »

Camavinga avait joué un rôle direct dans le but de la victoire inscrit par Mbappé lors de la rencontre entre le Barça et le Real Madrid le 25 octobre dernier, après avoir reçu le ballon à la suite d'une passe d'Arda Güler, et l'avoir transmis à l'attaquant français qui a marqué à la 88e minute, scellant la victoire du club madrilène 2-1 au Camp Nou.

Un message avant la rencontre face à l'AEK

Camavinga a insisté sur l'importance de la rencontre face à l'AEK Athènes, déclarant : « Nous devons être sérieux. Nous sommes proches de la qualification pour les barrages, mais nous sommes encore loin des huitièmes de finale. Le Real Madrid est la seule équipe à avoir remporté un seul match ici sur huit rencontres, et cela doit avoir une signification. »

Cette rencontre intervient alors que le Real Madrid traverse une bonne période sous la houlette de Mourinho, après avoir enchaîné six victoires consécutives dans les différentes compétitions, la dernière en date étant la victoire contre le Racing Santander sur un score de trois buts à zéro. L'équipe cherche à poursuivre ses succès européens et à consolider sa position dans la phase de ligue.