Ils ont semé le doute ! Un expert en arbitrage lâche une bombe : une nouvelle technologie manipule les résultats de la Liga

Ce qui s'est passé lors du derby basque n'était pas une simple pénalité controversée, mais l'étincelle qui a révélé une crise de confiance sans précédent au cœur du système arbitral espagnol.

Après que l'assistance vidéo a accordé un penalty à l'Athletic Bilbao face à la Real Sociedad sur la base d'un signal émis par la puce intelligente placée à l'intérieur du ballon, le rapport du fabricant lui-même est venu tout renverser et confirmer l'existence d'une défaillance technique.

Cette vérité choquante a poussé l'ancien arbitre international Iturralde González à lancer un avertissement retentissant : « Ils ont semé le doute sur tout. »

Les détails de l'affaire remontent au match qui s'est achevé sur une victoire de l'Athletic Bilbao 2-1 sur la Real Sociedad, et plus précisément à l'action controversée entre Jon Aramburu et Nico Williams, à la suite de laquelle le penalty a été sifflé.

Le journaliste Manu Carreño a révélé dans l'émission « El Larguero » sur la radio « Cadena SER » que le comité technique des arbitres a demandé un rapport urgent à l'entreprise allemande « Kinexon », responsable de la fabrication de la puce intégrée à l'intérieur du ballon du match, afin de déterminer ce qui s'était exactement passé.

Carreño a expliqué que le comité avait dans un premier temps affirmé que le penalty avait été accordé parce que le signal du ballon indiquait que Nico Williams était le dernier à l'avoir touché, mais la surprise est venue du fait que le rapport a révélé l'existence de deux pics dans le signal qui ne correspondaient pas à la diffusion vidéo.

L'entreprise a reconnu dans son rapport l'existence d'un « léger décalage de synchronisation, de l'ordre d'une ou deux images, entre le signal du ballon et la vidéo de l'assistance vidéo à l'arbitrage », et sur la base de cette défaillance, « le pic le plus marqué coïncide avec le moment où le joueur de la Real Sociedad, Aramburu, a atteint le ballon ».

Malgré cela, le comité des arbitres a insisté sur le fait que « la décision de la salle du VAR était correcte à ce moment-là compte tenu du peu de preuves disponibles », mais il est revenu reconnaître qu'« à la lumière des conclusions du rapport, c'est le joueur de la Sociedad qui a touché le ballon en dernier, ce qui pourrait rendre la décision du penalty incorrecte ».

Le doute semé sur les buts de la Liga

C'est là qu'intervient l'expert en arbitrage Iturralde González pour expliquer la catastrophe. Il a affirmé qu'au vu des preuves dont disposait l'arbitre Carlos del Cerro Grande à ce moment-là, la décision d'accorder le penalty était compréhensible, mais dès l'apparition de « l'électrocardiogramme du ballon », comme il l'a décrit, à l'écran, et une fois constatée l'existence d'un décalage temporel situé entre 20 et 40 millisecondes, il est devenu évident qu'Aramburu était le dernier à avoir touché le ballon et qu'il n'y avait pas de penalty.

Mais le plus grave, selon Iturralde, ce sont les répercussions de cet aveu : avec le nouveau système de puce, « c'est la machine qui capte l'image », et avec l'aveu de l'entreprise reconnaissant l'existence d'une désynchronisation, ils ont « semé le doute » quant à la légitimité de tous les hors-jeu limites sifflés depuis le début de la saison.

Iturralde s'est interrogé avec vigueur : « Tous ces buts, jusqu'à la onzième journée, pour lesquels des hors-jeu limites ont été sifflés, que ce soit en faveur de l'équipe ou contre elle, sont-ils légitimes ? Nous ne savons pas si cette désynchronisation, qui équivaut à 20 ou 40 millisecondes, s'est produite uniquement lors du derby basque ou lors d'autres matchs. »

Carreño a commenté l'affaire en déclarant : « Il est normal que la technologie tombe en panne, l'être humain peut se tromper et la machine peut tomber en panne, mais nous sommes confrontés à cela quotidiennement », ce qui met en jeu la confiance dans l'ensemble du système, en particulier après les récentes déclarations de Javier Tebas.

Le président de la Ligue avait réclamé une intervention plus importante du VAR, affirmant qu'il aurait dû intervenir sur l'action de Mbappé, ce à quoi Iturralde a répondu avec colère : « Il est inconcevable que le président de la Liga dise que le VAR aurait dû intervenir sur l'action de Mbappé, alors que sept minutes auparavant il y avait eu une action de semelle de Diomande et qu'il n'est pas intervenu, et il semble qu'il l'ait totalement oublié. »

L'ancien arbitre a conclu ses propos par un message tranchant : « Un peu de respect pour le comité technique des arbitres. »