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Le capitaine de Santos, Neymar, a pris avec humour un contretemps survenu mercredi avant le match : le bus de l’équipe est tombé en panne sur la route du déplacement à Coritiba, en Série A. Contraint de quitter le véhicule avec ses coéquipiers en cours de trajet, l’attaquant brésilien a plaisanté sur les réseaux sociaux en affirmant que son équipe avait été sabotée.

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L’attaquant prend le contretemps avec humour

Neymar a pris avec humour cet arrêt imprévu au bord de la route, les joueurs de Santos ayant attendu environ 10 minutes dans une rue avant de monter dans un véhicule de remplacement. Selon Globo, cet arrêt soudain a suscité une brève inquiétude concernant le dispositif de sécurité entourant le joueur de 34 ans, même si la police militaire escortait déjà le groupe. Malgré cette préparation inhabituelle, les visiteurs sont arrivés au stade à temps pour le coup d’envoi prévu à 19 h 30, heure de Brasilia.

Le club s’exprime sur la panne mécanique

Revenu en janvier 2025 dans son club formateur après n’avoir disputé que sept matches en 18 mois à Al Hilal, club de Saudi Pro League, lors d’un passage marqué par les blessures, l’ancien attaquant de Barcelone et du Paris Saint-Germain a filmé ses coéquipiers descendant du bus immobilisé dans la bonne humeur.

Faisant référence au surnom de Santos, « Peixe », tout en plaisantant sur ce contretemps, Neymar a légendé sa vidéo ainsi : « Ils ont saboté le gros poisson. L’équipe d’animation ne s’arrête pas. »

Alors que le reportage brésilien précisait qu’il « voyage toujours avec son garde du corps personnel armé », un communiqué du club largement relayé a apporté des précisions sur l’incident : « Santos FC annonce que le bus affrété pour transporter l’équipe de l’hôtel au stade Couto Pereira a connu des problèmes mécaniques en cours de trajet. Le club a réagi rapidement et un nouveau véhicule a été mis à disposition en quelques minutes, réduisant au minimum le retard à l’arrivée au stade. »

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La star brésilienne retrouve du rythme

Ce match en milieu de semaine a vu Neymar retrouver directement une place de titulaire après avoir purgé une suspension de deux matches. Toujours le joueur le plus cher du monde à la suite de son transfert de Barcelone au PSG en 2017, estimé à 200 millions de livres sterling, il a été freiné par des problèmes physiques, mais a tout de même inscrit 10 buts et délivré huit passes décisives en 28 matches cette saison.

Meilleur buteur de l’histoire du Brésil avec 80 buts, devant Pele, Ronaldo et Romario, il est également entré en jeu à deux reprises sous Carlo Ancelotti lors de la Coupe du monde de cet été, après s’être remis de la blessure au ligament croisé antérieur et au ménisque subie contre l’Uruguay en novembre 2023. De retour dans le club dont le centre de formation a lancé sa carrière avant son départ pour Barcelone en 2013, il évolue aux côtés de Philippe Coutinho, Arthur Melo et Everton.

Santos vise une belle fin de saison

Une fois cet incident de trajet derrière lui, Neymar espère retrouver de la régularité dans la dernière ligne droite de la saison après avoir purgé sa suspension. Éviter les blessures reste crucial pour le capitaine, Santos comptant sur ses joueurs expérimentés pour bien terminer la saison de Série A. Sa capacité à maintenir un bon niveau de performance au Brésil pèsera aussi sur son avenir en club et sur ses éventuelles autres ambitions en sélection .