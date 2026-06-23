La presse a salué la performance de Cristiano Ronaldo, la star portugaise, lors du match contre l’Ouzbékistan ce mardi soir, comptant pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.

L’attaquant portugais a inscrit un doublé lors de la victoire 5-0 de son équipe, qui assure ainsi sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Dans son article, le journal « Marca » a passé en revue les moments forts de la rencontre :

Une victoire écrasante 5-0, d’une valeur double pour une sélection portugaise qui avait entamé le tournoi à un niveau bien inférieur à son standing habituel. Les supporters se sont déchaînés au rythme des « Siuuuu » scandés en l’honneur de la star du match : Cristiano Ronaldo.

Un champion au palmarès inégalé, à qui l’on cherche encore à apprendre à gérer la pression, a ouvert le score dès le coup d’envoi avant d’ajouter un deuxième but sans trembler.

Comment pourrait-il hésiter, lui qui approche inéluctablement le seuil des 1 000 buts ? Le doute le rattrapera sans doute encore deux ou trois fois d’ici là, mais telle est sa lourde tâche : transformer l’incertitude en force par un nouveau but.

«Réveillez le monstre Ronaldo»

On l’avait enterré vivant pendant une semaine entière : murmures dans les vestiaires, comptes à régler, et pression croissante alors que d’autres stars – Haaland, Mbappé, Vinícius ou Messi – avaient déjà frappé.

On exige des grands joueurs qu’ils répondent à des standards élevés jusqu’au dernier jour de leur carrière, et cet homme, qui, à 41 ans, conserve une combativité indomptable, devait lui aussi justifier sa présence sur les terrains.

Nul ne saurait apprendre à Cristiano à gérer la pression : il lui a suffi de six minutes pour faire taire une semaine de spéculations hâtives.

Comme à son habitude, depuis son spot préféré. C’est son jeu. Et ce n’était pas n’importe quel but : celui qui fait de lui le seul joueur à avoir marqué lors de six éditions de la Coupe du monde. Derrière lui, au classement des plus vieux buteurs de l’histoire de la compétition, ne subsiste que l’ombre de Roger Milla.

Nuno Mendes s’illustre également

À ce stade de sa progression, les éclats de Nuno Mendes ne surprennent plus personne : un géant qui file comme si le couloir n’avait pas de fin, doté d’une énergie inépuisable et d’une capacité rare à se montrer décisif dans les deux surfaces. Karimov, chargé de le contenir sur l’aile, a bouclé la première période sans même l’avoir touché.

Poste défensif par excellence, le rôle d’arrière semble peu compatible avec une aura de star. Pourtant Nuno, lui, brille de mille feux. Il l’a démontré dès la 17e minute du match, de la manière la plus éclatante.

Une faute est sifflée à l’entrée de la surface, et tout le stade sait déjà qui s’élancera. Les caméras se tournent vers Cristiano, concentré sur sa respiration avant chaque coup franc.

Pendant que le numéro 7 accomplissait son rituel, le gaucher est arrivé par derrière et a décoché un tir fulgurant depuis l’entrée de la surface, que tout le monde a vu filer comme une flèche, inscrivant ainsi le deuxième but.

La maturité de João Félix

Il a mûri en Arabie saoudite… Roberto Martínez l’avait intégré à son onze de départ après la prestation terne face à la République démocratique du Congo, et cela s’est clairement vu : le joueur a apporté une touche technique à l’attaque, créé des espaces, orchestré les offensives avec brio et même provoqué le but contre son camp de l’Ouzbékistan.

Sur la pelouse de Houston, le public a découvert un joueur à la forte personnalité, trait qui lui a souvent nui à l’Atlético de Madrid, où son talent s’accompagnait souvent d’un air boudeur.

À l’opposé, Bernardo Silva, fraîchement recruté par le Real Madrid, est resté dans l’ombre. Entré en jeu à la 76^e minute comme quatrième remplaçant, il n’a pas encore réussi à s’imposer comme un élément clé. Néanmoins, cette Coupe du monde, pour l’instant, modère les attentes qui pesaient sur lui.