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L'entraîneur italien Antonio Conte n'est pas resté longtemps silencieux après avoir été ignoré par Manchester United. Il a au contraire lancé un message incendiaire qui a secoué l'Angleterre, adressant une critique voilée mais cinglante à la direction mancunienne, qui a choisi Mauricio Pochettino plutôt que lui pour diriger l'équipe.

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Antonio Conte a affirmé que les clubs « ont peur de gagner » s'ils nourrissent des craintes à l'égard de ses méthodes, après avoir été écarté des options de Manchester United. Des propos rapportés par le « Daily Mail » et qui sonnent comme une réponse directe aux informations selon lesquelles United était gêné par son style passionné et ses exigences rigoureuses.

Conte faisait figure de candidat sérieux pour le poste à Old Trafford, aux côtés de Julian Nagelsmann, Eddie Howe et Unai Emery, dans la liste des favoris pour succéder à Michael Carrick. Mais au bout du compte, Manchester United a opté pour un autre ancien entraîneur de Chelsea et de Tottenham, Mauricio Pochettino, en versant environ 10 millions de livres sterling d'indemnités pour le convaincre de quitter la sélection américaine.

Toujours sans club depuis son départ de Naples l'été dernier, Conte a répondu dans le podcast « Cronache di Spogliatoio » : « Tout d'abord, permettez-moi d'aborder la question de mon style. Si quelqu'un a peur de mon style, c'est qu'il a peur de gagner, car cette méthode mène à la victoire. Voilà ma réponse. »

Le technicien italien a ajouté : « Manchester United possède une histoire prestigieuse, c'est pourquoi je m'étonne que l'on puisse craindre une approche qui vise à ramener le club à sa véritable place. Le dernier titre de champion de United remonte à 2013, sous Ferguson. »

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Conte a évoqué Sir Alex avec beaucoup de respect : « J'ai un immense respect pour Ferguson. J'ai lu son livre, et lorsque j'étais à Londres, j'ai eu l'occasion de me rendre chez lui et de passer une journée avec lui. Il a une grande passion quand il parle de football, même si son accent écossais peut parfois être difficile à comprendre. »

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Et de poursuivre : « Grâce à sa méthode et à sa propre approche, il a fait de Manchester United une grande équipe. C'est pour cela que je trouve certaines déclarations offensantes envers United, comme si quelqu'un s'opposait au retour du club vers son histoire. La méthode, c'est ce dont nous avons besoin pour obtenir de grands résultats, et si vous suggérez que cette méthode exige beaucoup d'efforts, eh bien oui, c'est vrai. Tout le monde doit travailler dur, pas seulement les joueurs. »

Conte a toujours été connu pour son caractère tranchant, mais aussi pour un palmarès d'entraîneur riche en succès. À Chelsea, il s'était brouillé avec l'attaquant vedette Diego Costa, le défenseur David Luiz et la direction du club. À Naples, il est parti un an après avoir remporté le Scudetto, déclarant que le club souffrait de « beaucoup d'hostilité et de haine ».

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Conte avait également quitté Tottenham après une conférence de presse virulente en 2023, au cours de laquelle il avait qualifié ses joueurs d'« égoïstes » et critiqué la culture du club. Cela ne l'a pas empêché de mener ses équipes à cinq titres de champion d'Italie lors de ses passages à la Juventus, à l'Inter Milan et à Naples, en plus de remporter la Premier League et la FA Cup avec Chelsea.

Ce n'est pas la première fois ces dernières semaines que Conte s'exprime publiquement depuis que son nom a été associé à Manchester United : le technicien de 57 ans avait nié avoir posé des « conditions précises » pour prendre les rênes de l'équipe.

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De son côté, Pochettino, qui a pris les commandes à Old Trafford, a connu un démarrage express : il a dirigé sa première séance d'entraînement jeudi et sera sur le banc de Manchester United pour la première fois dimanche, lors d'un choc très attendu face à Liverpool à Anfield, alors que l'équipe pointe en zone de relégation, avec une seule victoire lors de ses dix premiers matchs.