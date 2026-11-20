Partager Suivez GOAL sur Google

Antonio Conte a vivement critiqué Manchester United après la décision du club de nommer Mauricio Pochettino entraîneur permanent. Le technicien italien, dont le nom avait été étroitement associé au poste vacant à Old Trafford, estime que les hésitations de la direction à le recruter révèlent un problème plus profond au sein du club.

Publicité

Conte s'interroge sur les ambitions de United

Conte s'en est pris aux clubs qui renoncent à le recruter , estimant qu'ils ont « peur de gagner » en raison de son style d'entraînement réputé exigeant et intense. L'homme de 57 ans était largement considéré comme l'un des favoris pour le poste à Manchester United après le limogeage de Michael Carrick, mais le géant de Premier League a finalement choisi de nommer Pochettino, ancien entraîneur de Tottenham et de Chelsea.

Connu pour son approche sans compromis et ses exercices tactiques de haute intensité, Conte a fait ses preuves, avec cinq titres de Serie A et un titre de Premier League remporté lors de son passage à Chelsea. Sa réputation de personnalité imprévisible et difficile à gérer semble toutefois avoir pu jouer un rôle dans la décision de United de se tourner vers quelqu'un d'autre pour son projet à long terme.

Le respect de l'héritage de Ferguson

Malgré sa frustration face au récent processus de recrutement, qui a conduit United à choisir Pochettino alors que le club traverse une mauvaise passe et occupe la 18e place de Premier League avec huit points et une seule victoire lors de ses 10 premiers matches, Conte a tenu à exprimer sa profonde admiration pour Sir Alex Ferguson.

« Manchester United a une histoire si importante que je trouve étrange d'imaginer que quelqu'un puisse avoir peur d'une approche visant à redonner au club sa véritable stature. Le club a remporté le championnat pour la dernière fois en 2013, sous Ferguson. J'ai un immense respect pour Sir Alex Ferguson. J'ai lu son livre et, lorsque j'étais à Londres, j'ai eu la chance de me rendre chez lui et de passer une journée avec lui. Il a une passion incroyable pour les discussions sur le football », a déclaré Conte à Cronache di spogliatoio.

Publicité Publicité

Une méthode conçue pour gagner

Face aux critiques qui jugent sa personnalité et ses exigences à l'entraînement trop éprouvantes pour les effectifs d'aujourd'hui, Conte est resté inflexible. Son dernier poste était à la tête de Naples, qu'il a mené à la deuxième place de Serie A derrière l'Inter la saison dernière avant de quitter le club d'un commun accord à l'issue de la saison.

Prochains matchs LIV Premier League 11:30 MUN Regarder

« Si ma méthode fait peur à quelqu'un, alors cette personne a peur de gagner, car cette méthode mène à la victoire. Voilà ma réponse. C'est pourquoi je trouve certaines remarques presque offensantes pour United ; c'est comme si quelqu'un mettait son veto au retour du club à sa propre histoire. Il faut une méthode pour obtenir de grands résultats. Et si vous dites que cette méthode exige de travailler dur, eh bien oui, c'est le cas. Tout le monde doit travailler dur, pas seulement les joueurs », a-t-il ajouté.

Un baptême du feu pour Pochettino

Alors que Conte reste à l'écart, Pochettino se prépare à des débuts difficiles sur le banc d'Old Trafford . Il se rendra d'abord à Anfield pour affronter Liverpool dimanche, avant un déplacement mercredi sur le terrain du Sporting CP en Ligue des champions, où l'équipe occupe la 17e place de la phase de ligue avec six points après quatre matches.