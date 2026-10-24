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Gary Neville a vivement critiqué l’indiscipline de Chelsea lors de sa défaite 2-0 face à Tottenham, estimant que Morgan Rogers méritait un carton rouge pour une intervention tardive et que Cole Palmer aurait pu être expulsé plus tôt. L’ancien défenseur de Manchester United a également exhorté Xabi Alonso à prendre des mesures, alors qu’une bagarre impliquant 14 joueurs et un carton rouge ont éclipsé une soirée désastreuse à Stamford Bridge.

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Neville réclame un carton rouge pour Rogers

La soirée de Chelsea a tourné au désastre en seconde période, lorsqu’un derby londonien tendu s’est envenimé et que Tottenham s’est imposé 2-0. Rogers a été averti par l’arbitre Chris Kavanagh dans le temps additionnel pour un coup porté tardivement à Conor Gallagher, mais Neville a estimé que la sanction n’allait pas assez loin.

Au commentaire du match pour Sky Sports, Neville a déclaré : « Je pense que c’est rouge. Vraiment. Il lui a donné un sacré coup, sans aucune intention de jouer le ballon. C’est ridicule de la part de Rogers. » Il a ensuite demandé à l’entraîneur de Chelsea de reprendre ses joueurs en main, ajoutant : « Ils ont perdu leur sang-froid. Xabi Alonso doit les sortir du terrain. »

Palmer a eu de la chance d’éviter un rouge direct, selon Neville

Palmer a été expulsé à la 80e minute après avoir reçu deux cartons jaunes, mais Neville estime qu’il n’aurait pas dû rester sur le terrain aussi longtemps. Le premier avertissement est intervenu lorsque Palmer a bousculé Mateus Fernandes alors que le milieu de Tottenham tentait de se relever, déclenchant une bagarre impliquant 14 joueurs au milieu de la seconde période.

Fernandes a été averti pour une main et Micky van de Ven pour sa faute précédente sur Moises Caicedo, alors que les esprits s’échauffaient, avant qu’une intervention tardive de Palmer sur Gallagher ne lui vaille un deuxième carton jaune. Neville a ajouté : « La réaction de Palmer était idiote. Il cherche les ennuis, ce n’est pas bien. Il cherche les ennuis. Ce n’est pas bien de la part de Cole Palmer. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Il jouait sans aucun doute avec le feu. Je pense que ça pourrait valoir un rouge. Si le coup est porté à la poitrine, ça peut passer, mais Fernandes est au sol. Il n’a aucun moyen de se défendre. C’est stupide de faire ça. »

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Alonso va parler à Palmer de son carton rouge

L’expulsion de Palmer est la première de sa carrière et, selon Alonso, le premier carton rouge reçu par Chelsea toutes compétitions confondues cette saison. Lors de sa conférence de presse d’après-match, Alonso a reconnu que son équipe devait mieux maîtriser ses émotions et confirmé qu’il discuterait de cette expulsion avec Palmer en interne.

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Il a déclaré : « Oui, nous devons travailler là-dessus et nous améliorer. Je crois que nous avons parlé de ces choses hier. Il faut savoir que, dans ces situations, un premier carton jaune peut être décisif, comme nous l’avons vu. Cela fait partie du processus de maturation de l’équipe et des joueurs individuellement. Je pense que [jusqu’à] présent, nous n’avions reçu aucun carton rouge et nous devons continuer ainsi, car il nous faut cette maturité pour gérer les moments difficiles. Quand nous avons encaissé le 1-0, il restait probablement encore 15 à 20 minutes à jouer, donc nous devons rester sur cette voie. Je dois revoir l’action avant de parler à Cole, mais c’est certainement une leçon à retenir pour l’avenir. »

Palmer manquera le déplacement à Liverpool en Carabao Cup

Palmer purgera désormais un match de suspension, ce qui le privera du déplacement de mercredi à Liverpool, à Anfield, en Carabao Cup.

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Il sera de nouveau disponible pour le match de Chelsea contre Manchester United la semaine prochaine, tandis qu’Alonso espérera que son équipe aura tiré une dure leçon de cette soirée sur la nécessité de garder son sang-froid.