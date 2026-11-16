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Le sélectionneur de l’Italie, Roberto Mancini, a reconnu que son équipe avait été dominée physiquement lors de sa lourde défaite face à la Belgique (4-1) en Ligue des nations de l’UEFA, à Bruxelles. Alors qu’un seul point lui suffisait pour se qualifier pour les quarts de finale, l’Italie a laissé échapper son avantage acquis en début de match. La Belgique, qui recevait, a ainsi terminé deuxième du groupe A1.

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L’effondrement à Bruxelles met fin aux espoirs de qualification pour la phase à élimination directe

Mancini a reconnu que ses joueurs n’avaient pas su faire face à l’intensité physique de la Belgique. Les visiteurs ont manqué la qualification pour les quarts de finale, alors qu’ils étaient arrivés en tête du groupe après leur victoire 3-1 contre la France trois jours plus tôt.

Francesco Pio Esposito a ouvert le score sur un centre de Michael Kayode, défenseur de Brentford, inscrivant son dixième but en 15 sélections. Mais les Belges ont marqué trois fois en l’espace de 15 minutes. Maxim De Cuyper, défenseur de Brighton, a égalisé à environ 5,5 mètres du but. Nathan Ngoy a ensuite inscrit son premier but en sélection après une tête contrée de Brandon Mechele, puis Jeremy Doku a éliminé plusieurs défenseurs avant de tromper Gianluigi Donnarumma, son coéquipier à Manchester City.

L’entraîneur pointe la fatigue et l’impact physique

Après la pause, Diego Moreira, ailier de l’AC Milan, a inscrit le quatrième but belge en contre-attaque sur une passe de Kevin De Bruyne, avant que Senne Lammens, gardien de Manchester United, n’arrête un penalty d’Esposito en fin de match.

Interrogé ensuite par RAI Sport, Mancini a reconnu que les efforts fournis pour battre la France avaient pesé sur son équipe : « Ils ont été meilleurs. Nous avons trop souffert sur le plan physique, dans les duels. Nous avons bien commencé, mais ils ont été meilleurs ce soir.

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« Quand le ballon arrivait sur les ailes, nous avions du mal à exercer le pressing nécessaire. Ils nous ont posé des problèmes. Nous avons ressenti une certaine fatigue liée au match contre la France, mais ils ont mérité leur victoire. Il n’y a rien à ajouter. »

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L’entraîneur retient du positif malgré ce revers

Malgré l’élimination avant la phase à élimination directe, l’Italie a réalisé une campagne globalement encourageante. Après une défaite 2-0 à domicile contre la Belgique lors de son premier match, le 25 septembre, elle abordait la sixième et dernière journée en tête du classement.

Convaincu que cette lourde défaite à Bruxelles contribuera à la progression de son jeune groupe, Mancini a ajouté : « Ce genre de soirée peut arriver au cours d’un processus de progression. Il faut tirer les leçons de ces expériences. Vu notre parcours jusqu’ici, nous avions une chance de nous qualifier, mais nous savions que ce serait difficile, car la Belgique est une équipe solide.

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« Nous sommes tristes, mais cette soirée nous aidera pour la suite. »

Donnarumma suspendu pour le prochain match

Cette défaite laisse l’Italie à la troisième place du groupe A1, à l’abri de la relégation. La Belgique de Mark van Bommel se qualifie pour les quarts de finale à la deuxième place, derrière la France, première du groupe après sa victoire 2-1 contre la Turquie. L’Italie ne disputera donc pas les rencontres à élimination directe de mars et se tournera vers ses prochains matches internationaux, en 2027.

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Lors de son prochain match, l’équipe de Mancini devra se passer de Donnarumma : son avertissement à Bruxelles lui vaut une suspension d’un match.