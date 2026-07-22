Le parti des Libéraux-démocrates britannique a appelé la Fédération anglaise de football et l'Union européenne de football « UEFA » à se retirer de la Fédération internationale de football « FIFA », accusant l'instance dirigeante du football de « détruire l'intégrité du beau jeu ».

Sir Ed Davey, chef du parti, a déclaré, selon la BBC, que la FIFA ne servait plus le football ni ses supporters, et qu'elle devait être définitivement dissoute puis reconstruite.

L'appel du parti libéral fait suite à une série de décisions controversées prises par la FIFA lors de la Coupe du monde, la plus notable étant sa décision surprise d'annuler la suspension de l'attaquant américain Folarin Balogun pour un match, après une intervention directe du président américain Donald Trump.

L'Union européenne de football a qualifié la décision de la FIFA concernant Balogun de « franchissement des lignes rouges », la jugeant « sans précédent, incompréhensible et injustifiée », signe d'une montée des tensions entre les deux instances durant le tournoi.

Les critiques ne se sont pas arrêtées là, puisque la FIFA fait l'objet d'autres accusations liées à la hausse du prix des billets des matches du Mondial en raison du système de tarification dynamique, ainsi qu'à la polémique autour des pauses réservées à l'hydratation, dont des estimations indiquent qu'elles pourraient rapporter jusqu'à 250 millions de dollars, soit environ 189 millions de livres sterling, en recettes publicitaires supplémentaires.

La FIFA a également fait l'objet de vives critiques en raison de sa gestion de l'affaire de l'interdiction faite à l'arbitre somalien Omar Artan d'entrer aux États-Unis pour diriger des matches du tournoi.

Les Libéraux-démocrates ont affirmé que ces exemples réunis prouvaient que la FIFA avait franchi les limites, indiquant que la BBC avait contacté les trois parties — la FIFA, l'UEFA et la Fédération anglaise — afin d'obtenir des commentaires.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a défendu la politique de tarification, estimant que les prix des billets étaient conformes à ceux des autres grands événements sportifs aux États-Unis.

La FIFA compte 211 fédérations nationales parmi ses membres et est l'organisatrice de la Coupe du monde. La Fédération anglaise étant l'un de ses membres, son retrait de l'organisation la priverait automatiquement de participer au Mondial.

Sir Ed Davey a déclaré que les fédérations de football devaient travailler ensemble « pour bâtir une instance dirigeante intègre et transparente qui donne la priorité aux supporters », ajoutant : « La seule voie possible est que la Fédération anglaise mène, aux côtés des autres instances européennes, un retrait coordonné de la FIFA. »

Le chef des Libéraux-démocrates a accusé Infantino d'avoir « franchi les lignes rouges à maintes reprises » et « laissé la cupidité des entreprises exploiter les supporters comme bon leur semblait, détruisant ainsi l'intégrité du beau jeu ».

Il a conclu en ces termes : « Le moment est venu pour l'UEFA de se manifester et de se retirer de la FIFA, et de commencer à travailler avec les autres confédérations continentales pour bâtir une instance dirigeante propre et transparente qui place les supporters au premier plan. »