L'Espagnol Rodri, milieu de terrain de Manchester City, a porté un coup dur aux tentatives de son club d'ouvrir la porte à d'autres équipes pour entrer dans la course à sa signature, compte tenu de son désir manifeste de rejoindre le Real Madrid lors de la présente période des transferts.

Sergio Valentín, journaliste à la radio espagnole « Marca », a écrit sur son compte de la plateforme « X » : « Manchester City a tenté de pousser d'autres clubs à entrer en concurrence pour Rodri, mais il n'y est pas parvenu. »

Il a ajouté que Rodri « a fermé la porte à toutes les autres options », soulignant que le joueur ne veut rejoindre que le Real Madrid, et qu'il existe un accord entre les deux parties concernant le transfert vers le club madrilène.

Valentín a précisé que le désir de Rodri de porter le maillot du Real Madrid sert les intérêts du club espagnol, désormais en mesure de négocier avec Manchester City afin d'obtenir le meilleur prix possible pour l'opération, affirmant que le Real Madrid « ne lâchera pas Rodri » et que le transfert pourrait se conclure pour un montant compris entre 65 et 75 millions d'euros.



Cela intervient alors que Rodri préfère un retour en Liga et jouer sous le maillot du Real Madrid, notamment après le grand niveau qu'il a affiché lors de la Coupe du monde, en plus de l'approbation de l'opération par José Mourinho, l'entraîneur du club madrilène.

Le désir du milieu de terrain espagnol paraît on ne peut plus clair, ce qu'ont bien compris les clubs intéressés par sa venue, puisque des clubs comme le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont renoncé à tenter de le recruter, face à son insistance à rejoindre le Real Madrid.

Quant au Barça, il s'est contenté de prendre contact avec l'entourage du joueur sans négocier directement avec Manchester City, surtout après que le club catalan a pris conscience de la priorité de Rodri, et ce malgré son intérêt pour la situation du joueur à la suite de la blessure de Frenkie de Jong.

Le Barça éprouve de grandes difficultés à concurrencer le Real Madrid sur ce dossier, compte tenu de ses autres besoins durant le marché des transferts, ainsi que des dépenses importantes réalisées récemment par le club, ce qui rend le versement de 75 millions d'euros supplémentaires pour recruter Rodri une affaire compliquée.

De son côté, le Real Madrid se montre optimiste quant à la possibilité de conclure l'opération, mais aborde les négociations avec prudence, Manchester City tenant à obtenir 75 millions d'euros pour accepter le départ du joueur.

Le Real Madrid souhaite ramener la valeur de l'opération à environ 60 millions d'euros, mais les indications actuelles penchent vers une conclusion possible pour un montant compris entre 65 et 75 millions d'euros, notamment au vu du désir catégorique de Rodri de rejoindre le stade Santiago-Bernabéu.

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