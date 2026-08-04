Ils ont contacté d'autres clubs : Manchester City tente de faire échouer le transfert de Rodri au Real

L'Espagnol Rodri, milieu de terrain de Manchester City, a porté un coup dur aux tentatives de son club d'ouvrir la porte à d'autres clubs pour entrer dans la course à son recrutement, en raison de son désir manifeste de rejoindre le Real Madrid lors du mercato actuel.

Sergio Valentín, journaliste à la radio espagnole « Marca », a écrit sur son compte sur la plateforme « X » : « Manchester City a tenté de pousser d'autres clubs à entrer en concurrence pour Rodri, mais sans succès. »

Il a ajouté que Rodri « a fermé la porte à toutes les autres options », soulignant que le joueur ne veut rejoindre que le Real Madrid, et qu'il existe un accord entre les deux parties concernant le transfert vers le club merengue.

Valentín a précisé que le désir de Rodri de porter le maillot du Real Madrid joue en faveur du club espagnol, désormais en mesure de négocier avec Manchester City afin d'obtenir le meilleur prix possible pour ce transfert, affirmant que le Real Madrid « ne lâchera pas Rodri » et que l'opération pourrait être conclue pour un montant compris entre 65 et 75 millions d'euros.



Cela intervient alors que Rodri privilégie un retour en Liga et un rôle sous le maillot du Real Madrid, en particulier après le grand niveau qu'il a affiché lors de la Coupe du monde, à quoi s'ajoute l'approbation de l'opération par José Mourinho, l'entraîneur du club merengue.

Le désir du milieu de terrain espagnol paraît on ne peut plus clair, ce qu'ont bien perçu les clubs intéressés par son recrutement, puisque des clubs comme le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont renoncé à tenter de l'engager, face à son insistance à rejoindre le Real Madrid.

Quant au Barça, il s'est contenté de prendre contact avec l'entourage du joueur sans négocier directement avec Manchester City, surtout après que le club catalan a pris conscience de la priorité de Rodri, et ce malgré son intérêt pour la situation du joueur à la suite de la blessure de Frenkie de Jong.

Le Barça éprouve de grandes difficultés à concurrencer le Real Madrid sur ce dossier, compte tenu de ses autres besoins durant le mercato, ainsi que des importantes dépenses effectuées récemment par le club, ce qui rend le versement de 75 millions d'euros supplémentaires pour recruter Rodri une opération complexe.

De son côté, le Real Madrid se montre optimiste quant à la possibilité de conclure l'opération, mais aborde les négociations avec prudence, alors que Manchester City tient à obtenir 75 millions d'euros pour accepter le départ du joueur.

Le Real Madrid souhaite réduire le montant de l'opération à environ 60 millions d'euros, mais les indications actuelles font pencher pour une conclusion à un montant compris entre 65 et 75 millions d'euros, notamment en raison de la volonté déterminée de Rodri de rejoindre le stade Santiago-Bernabéu.

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