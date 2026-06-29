« Ils ont anéanti notre rêve »… La revanche est le mot d’ordre des joueurs australiens face à l’Égypte

Animés par un esprit de revanche, les joueurs de l’équipe d’Australie aborderont leur match contre l’Égypte vendredi prochain, lors des 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

Selon le journal britannique The Guardian, les Australiens veulent à tout prix battre les Pharaons pour continuer leur parcours et effacer une ancienne défaite.

Le milieu de terrain australien Connor Metcalf a immédiatement fait le lien lorsqu’on lui a demandé à quelle date il avait croisé les Pharaons pour la dernière fois.

«En toute honnêteté, les détails m’échappent un peu», a-t-il reconnu, évoquant la confrontation entre les deux sélections lors des Jeux olympiques de Tokyo.

Il a ajouté : « C’était une équipe très forte physiquement. Je me souviens juste qu’il faisait très humide et très chaud, et que nous n’avons pas joué à notre meilleur niveau. Oui, ils ont brisé notre rêve. »

Les espoirs de médaille de Medcalf, Harry Souttar et Kame Devlin, seuls joueurs actuels de la sélection australienne à avoir pris part à cette rencontre, se sont envolés après une défaite 2-0, alors qu’un simple match nul aurait suffi pour qualifier l’équipe dans son groupe.

Si les confrontations entre l’Australie et l’Égypte sont rares au niveau des sélections A – la dernière remonte à une victoire 3-0 des Pharaons au Caire en 2010 –, l’expérience de Mitcalf avec les Olympiques lui confère un supplément de motivation.

« Je pense qu’on peut dire que c’est une occasion de prendre sa revanche », a-t-il déclaré.

Pour l’instant, les Australiens n’ont pas encore axé leur stratégie sur Mohamed Salah, ni sur aucun autre joueur égyptien, même si la sélection comprend aussi Omar Marmoush, joueur de Manchester City, et l’attaquant de 18 ans Hamza Abdelkarim, fraîchement recruté par le FC Barcelone.

Mitcalf a déclaré : « Pour l’instant, nous n’avons pas beaucoup parlé de l’Égypte ; nous essayons simplement de nous remettre en forme physiquement et mentalement, puis à partir de demain, nous commencerons vraiment à nous préparer pour ce match. »

De son côté, le défenseur Lucas Herington anticipe des « menaces sérieuses » de la part d’une formation qui s’était inclinée de justesse face au Sénégal en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations en janvier dernier.

Il a ajouté : « Salah et Marmoush sont les deux noms que tout le monde retient, mais il faut se préparer à contenir l’ensemble du groupe. C’est une équipe de haut niveau et nous attendons tous ce match avec impatience ; c’est une nouvelle occasion d’entrer dans l’histoire. »

L’Australie n’a jamais gagné le moindre match à élimination directe en Coupe du monde : battue 1-0 par l’Italie en 2006 puis 2-1 par l’Argentine en 2022, elle cherche toujours sa première qualification en quarts de finale.

En 2006, l’Italie avait inscrit le but de la victoire sur penalty dans les dernières minutes pour s’imposer 1-0, tandis qu’en 2022, l’Argentine avait conservé son avance pour s’imposer 2-1.

Mitcalf estime toutefois qu’ils ont « de très bonnes chances » de s’imposer à Dallas.

Il a ajouté : « Nous avons parcouru un long chemin, et je ne pense pas que quiconque s’attendait à ce que nous dépassions la phase de poules ; nous sommes donc tous extrêmement heureux de cette formidable réussite et de notre qualification pour cette phase à élimination directe. »

Mitcalf, qui a joué un rôle central avec les Socceroos malgré un temps de jeu limité en Bundesliga sous les couleurs de St. Pauli, admet que les dernières semaines lui ont servi de « soupape de décompression » après une saison difficile.

Il a confié que ces dernières semaines avaient représenté une « bouffée d’air frais » après un passage à vide décevant.