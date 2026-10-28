Dans son podcast « Einfach mal Luppen », qu’il anime avec son frère Felix, Kroos a émis des critiques mesurées sur les deux dernières prestations des Catalans face au PSG et au Real.

Lors du Clasico du week-end dernier, où le Barça a concédé sa première défaite en LaLiga (1:2), les Madrilènes ont réussi à faire en sorte « que les meilleurs joueurs de Barcelone, en particulier, ne se sentent pas à l’aise, ne s’enflamment pas et commettent des erreurs qu’ils ne font pas d’habitude », selon Kroos.

Son analyse : « Quand Barcelone ne parvient pas à peser sur le jeu pendant un certain temps, il ne défend pas bien. Quand Barcelone n’arrive pas à le faire grâce à son pressing, il a de gros problèmes face aux changements d’aile ou aux ballons en profondeur. Le match contre Paris l’a aussi montré. Il se retrouve alors en grande difficulté, car il continue de défendre en prenant beaucoup de risques. »

Dans le même temps, Kroos a salué l’approche tactique des adversaires du Barça. L’ancien joueur s’est dit particulièrement agréablement surpris par son ancien club, le Real, et son entraîneur Jose Mourinho. « Je trouve, et c’est un compliment très clair adressé à Mourinho, que le Real s’est remarquablement adapté à Barcelone, surtout sans le ballon. »

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Quelle est la position du Real Madrid au classement de LaLiga ?

Face à un Barça jusque-là invaincu en championnat, les Madrilènes ont livré une prestation « extrêmement courageuse » et auraient même pu obtenir davantage. « Avec le ballon, le Real aurait eu bien plus de possibilités de leur faire encore plus mal », les Catalans ayant parfois beaucoup souffert sans la possession.

C’était aussi la principale différence avec les dernières confrontations, lors desquelles Barcelone avait le plus souvent eu le dessus. « Bien sûr, ils ont eu des périodes où ils n’ont fait que défendre. Après l’égalisation, tout le monde aurait signé pour le 1:1. Mais je trouve que, pendant 60, 65 minutes, ils ont vraiment livré un match extrêmement courageux sans le ballon, en se disant : "OK, on ne va pas se replier ici, on va fermer les espaces haut sur le terrain." Chaque fois que Barcelone jouait en retrait, ils avançaient courageusement. Ce n’était pas le cas lors des derniers Clasicos. Ils couraient après le ballon pendant tout le match et encaissaient but sur but », a expliqué Kroos.

Grâce à cette courte victoire, le Real est revenu à trois points des Catalans au classement. Barcelone reste en tête avec 27 points en dix matches. À égalité de points avec les Madrilènes, leur rival de la capitale, l’Atlético de Madrid, occupe la deuxième place.