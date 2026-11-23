Partager Suivez GOAL sur Google

Barcelone et le Real Madrid ont essuyé de vives critiques après avoir contesté les décisions arbitrales ces derniers temps.

Publicité

Cette saison a été marquée par de vives contestations du Real Madrid et de Barcelone à l'égard de l'arbitrage espagnol.

Roberto Gómez, journaliste et analyste sportif pour le journal et la radio Marca, a critiqué les protestations incessantes des deux géants du football espagnol contre l'arbitrage.

Roberto Gómez a tenu des propos tranchants dans l'émission « La Tribu » sur Radio Marca, en discussion avec Pablo Vila. Le journaliste y a exprimé son profond agacement face aux plaintes répétées du Real Madrid et de Barcelone au sujet des décisions arbitrales, critiquant leur attitude malgré des décisions qui, selon lui, jouent en leur faveur. Sa critique a également visé l'Atlético de Madrid.

« De quoi se plaint le Real Madrid ? De quoi se plaint Barcelone ? Et j'inclus l'Atlético de Madrid dans toute cette affaire d'arbitrage. Ça suffit ! » C'est ainsi que Roberto Gómez a entamé son intervention, visiblement très agacé par les protestations des grands clubs.

Publicité Publicité

Le journaliste s'est interrogé sur la raison pour laquelle les équipes continuent de se focaliser sur les arbitres : « Ils parlent des arbitres toute la journée, et ensuite on leur accorde des penalties de façon ahurissante. »

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

« Le Real Madrid obtient un penalty à chaque match »

Le journaliste s'en est vivement pris au Real Madrid, estimant qu'il fait partie des équipes les moins fondées à se plaindre des décisions arbitrales.

Il a affirmé : « Le Real Madrid est l'équipe la moins fondée à se plaindre en ce moment. Mais comment le Real Madrid peut-il se plaindre alors qu'il obtient un penalty à chaque match ? »

Publicité

Pablo Vila a lui aussi évoqué certaines décisions arbitrales récentes, rappelant ce qui s'est passé à Santander et lors du match entre le Real Madrid et le Celta Vigo.

L'animateur a analysé la décision arbitrale controversée du match entre Barcelone et Villarreal : « L'arbitre s'est trompé hier en accordant un corner à Barcelone (sur lequel est venu le premier but), mais Moleiro, le joueur de Villarreal, aurait également dû être expulsé. »

Publicité

Le journaliste Roberto Gómez a insisté sur le fait que les protestations des deux clubs sont incompréhensibles.

Il a déclaré : « Que le Real Madrid parle sans cesse des arbitres après ce qui s'est passé au Racing Santander et après ce qui s'est passé hier avec Barcelone… franchement, ça suffit ! Ils doivent remettre de l'ordre chez eux. »

Publicité

« Les arbitres cèdent à la pression »

Autre sujet abordé : la pression à laquelle les arbitres sont confrontés. Pablo Vila a soutenu les déclarations de Comesaña, joueur de Villarreal, au sujet des protestations des joueurs des grandes équipes et de leur influence sur les arbitres.

Il a déclaré : « Comesaña a raison dans ce qu'il a dit, à savoir que les arbitres ressentent parfois une certaine pression en raison des protestations des joueurs de Barcelone et du Real Madrid, qui protestent de plus en plus. »

Publicité

À ce sujet, Roberto Gómez a évoqué la possibilité que les arbitres soient influencés lorsqu'ils dirigent les matchs de ces deux équipes : « À moins que les arbitres ne soient impressionnés et éblouis lorsqu'ils arbitrent ces deux équipes, et j'y inclus aussi l'Atlético de Madrid, et qu'ils cèdent à la pression médiatique. »

Enfin, le journaliste a conclu ses déclarations musclées par une nouvelle critique à l'encontre des deux géants du football espagnol : « Ce qui me déçoit le plus, c'est que Barcelone et le Real Madrid passent toute la journée à parler des arbitres. »