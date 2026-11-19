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Mykhailo Mudryk accuse la direction de la sélection ukrainienne après le scandale de dopage qui a bouleversé sa carrière. L’ailier de Chelsea, actuellement prêté à Tottenham, évoque les conséquences psychologiques de son contrôle positif à une substance interdite qui, assure-t-il, est entrée dans son organisme lors d’un rassemblement international.

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Comment Mudryk est revenu après sa suspension pour dopage

Mudryk a été suspendu de novembre 2024 à juillet 2026 après un contrôle positif au meldonium. Bien que la Fédération anglaise de football ait initialement demandé une suspension de quatre ans, le joueur de 25 ans a obtenu gain de cause devant le Tribunal arbitral du sport et a retrouvé les terrains après avoir reconnu une violation des règles antidopage, avec une suspension prenant effet rétroactivement pour couvrir la période qu’il avait déjà purgée.

Après avoir joué pour Chelsea lors d’une tournée de présaison en Asie , l’ailier a rejoint Tottenham en prêt pour une saison le dernier jour du mercato. Dans un long entretien accordé à la chaîne YouTube ukrainienne Guest of Gordon, Mudryk s’est enfin exprimé publiquement sur son absence et a mis en cause l’entourage de la sélection nationale.

Mudryk met en cause la sélection ukrainienne et l’UAF

Interrogé sur les responsables de sa longue absence, Mudryk a désigné l’environnement de la sélection nationale. Lorsqu’on lui a demandé explicitement s’il tenait la sélection pour responsable, il a répondu : « Oui, exactement. »

« L’environnement, la situation au sein de la sélection ukrainienne, a déclaré Mudryk. Cela n’aurait jamais dû exister. Je ne l’ai probablement pas encore dit publiquement, mais je le dis maintenant. Je n’avais jamais entendu parler d’un médicament comme le meldonium. C’est un médicament que l’on ne peut se procurer qu’en Europe de l’Est. Il n’a pu entrer dans mon organisme qu’en Ukraine. Ce médicament n’existe pas en Angleterre. Il est censé stimuler le cœur et, si j’ai bien compris, aider à mieux supporter l’effort physique. »

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Mudryk a également accusé le président de la Fédération ukrainienne de football (UAF), Andriy Shevchenko, de ne lui avoir apporté qu’un soutien minime. « Pour être honnête, ils ont fait semblant de nous aider, a-t-il ajouté à propos de l’UAF et de la sélection nationale. Mais en réalité, ils ne nous ont pas aidés. Ils ont créé plus de problèmes qu’ils n’en ont résolu. Surtout quand nous avions le plus besoin d’aide, ils nous ont tourné le dos. Je voudrais simplement que, pour l’avenir, tout le monde comprenne qu’on ne peut compter que sur soi-même. »

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Le coût financier et psychologique

Bien que Chelsea ait continué à lui verser son salaire pendant toute sa suspension, Mudryk n’avait pas accès aux installations du club. Il a révélé avoir dépensé « des millions de livres sterling » pour financer ses frais de justice, la location de terrains, des séances de kinésithérapie privées et des entraîneurs personnels. Cette épreuve l’a profondément affecté sur le plan émotionnel : après l’annonce de sa suspension initiale, il a bu de l’alcool et pleuré. Il n’a toutefois jamais douté de son retour au plus haut niveau.

« Cela m’est tombé dessus comme un coup de tonnerre. Je n’arrivais pas à croire que c’était vrai, a expliqué Mudryk. Si j’avais pris quoi que ce soit, où que ce soit, j’aurais compris que cette conversation puisse avoir lieu un jour. Mais quand on dépense une somme énorme pour surveiller son alimentation, pour un nutritionniste, pour un chef… c’est la dernière chose à laquelle on s’attend. Parce que cela signifie qu’on prend les choses très au sérieux, notamment l’alimentation et tout ce qui entre dans son organisme. On surveille cela de très près. Sinon, il n’y aurait aucune raison d’y consacrer de l’argent, puisqu’on pourrait s’en passer. »

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Revenant sur le moment où il a appris la nouvelle, il a ajouté : « On vous annonce cela et vous restez là. Vous avez l’impression de les écouter, mais vous ne les entendez pas. À un moment donné, vous entrez simplement dans une sorte de transe. C’est comme si, dans un rêve, vous tombiez du haut d’un gratte-ciel. Dans un rêve, vous toucheriez le sol et vous vous réveilleriez, mais dans la réalité, vous ne vous réveillez pas. Moi, j’ai continué à tomber. Cela m’a frappé très durement sur le plan psychologique. Les larmes sont venues plus tard. »

Mudryk retrouve De Zerbi après la décision d’Alonso à Chelsea

Retrouver le rythme de la compétition après une longue absence est désormais la priorité immédiate de Mudryk à Tottenham, où il a retrouvé Roberto De Zerbi, son ancien entraîneur au Shakhtar Donetsk. Si le nouvel entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a estimé qu’un prêt correspondait à ses projets tactiques immédiats, l’Espagnol a assuré à Mudryk qu’il comptait toujours sur lui pour l’avenir à Stamford Bridge, une fois qu’il aurait retrouvé un temps de jeu régulier.

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« C’est une décision parfaitement logique. Le club a un nouvel entraîneur, qui a sa propre vision du football. Il sait de quels joueurs il a besoin pour ce football-là. Il est venu me voir et m’a dit droit dans les yeux : “Tu ferais mieux d’aller jouer, d’avoir du temps de jeu, puis de revenir à Chelsea. Je compte sur toi” », a raconté Mudryk. Évoquant ensuite ses retrouvailles avec De Zerbi dans le nord de Londres, il a ajouté : « Nous nous sommes vus et il m’a dit : “Tu es heureux ? Allez, nous avons encore beaucoup de travail à faire ensemble.” »