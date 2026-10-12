Lors du match de la 7e journée de Süper Lig, une action litigieuse s’est produite à la 48e minute dans la surface des Stambouliotes. Lancé en profondeur, Metehan Altunbas, joueur de Kocaelispor, est tombé dans les six mètres en glissant les pieds en avant vers Nübel. Le gardien allemand a repoussé sa première tentative, mais a ensuite brièvement saisi à deux mains la jambe droite de l’attaquant, qui se trouvait au sol. Ce geste a vraisemblablement empêché Altunbas de reprendre le ballon pour marquer.

Malgré les vives protestations de l’équipe visiteuse, l’arbitre Abdullah Bugra Taskinsoy a laissé jouer. L’assistance vidéo n’est pas non plus intervenue. Une erreur d’appréciation, comme l’a expliqué l’experte en arbitrage Secim Demirel sur la chaîne beIN : « Il aurait dû y avoir penalty et carton rouge. Une intervention du VAR aurait également été nécessaire. Depuis la position de l’arbitre, il était très difficile de voir ce qui s’était passé. »

La colère a ensuite gagné le camp de Kocaelispor. Sur ses réseaux sociaux, le club a partagé la séquence avec ces seuls mots : « Sans commentaire. »

Le gardien Serhat Öztasdelen s’est montré bien plus ému : « Je suis fier de mes coéquipiers. Nous avons joué un excellent football. Nous aurions mérité la victoire. Il y a eu cette action, j’espère que vous l’avez vue. Je ne veux pas trop en dire, sinon je risque une sanction. Il y a eu une action où le gardien adverse a tenu Metehan par la jambe. Une situation incroyablement étrange. Je n’en dirai pas plus. »

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L’entraîneur Selcuk Inan a dressé un constat encore plus sévère. Lors de la conférence de presse qui a suivi, le technicien de 41 ans a laissé éclater sa colère : « On nous a privés de nos droits, on nous les a volés ! Honnêtement, je ne m’étais toujours pas calmé en venant ici. Je ne veux pas parler des aspects techniques du match. En tant que personne issue moi-même de ce sport, je remercie mes joueurs pour leur combativité et leur performance. »

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« Cela n’a rien à voir avec Besiktas » : la faute d’Alexander Nübel au cœur de la polémique

L’entraîneur est même allé jusqu’à présenter ses excuses à ses joueurs pour le comportement des arbitres. « Mes joueurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes sur le terrain, mais en tant qu’entraîneur, je n’ai pas pu défendre leurs droits depuis le bord du terrain. Je leur ai présenté mes excuses. Il n’est pas facile de défendre ses droits face à des gens qui n’ont pas de bonnes intentions. On attend constamment de nous que nous soyons respectueux, que nous restions calmes et que nous nous taisions. J’essaie de faire tout cela sans insulter personne », a poursuivi Inan.

L’entraîneur n’a pas non plus épargné l’arbitre. « Quand on sent quelque chose, quand on voit qu’on subit une injustice, qu’on nous vole quelque chose, lequel d’entre nous ne se révolterait pas ? Je le dis ouvertement. Les arbitres n’avaient pas de bonnes intentions aujourd’hui », a fustigé Inan, avant d’ajouter : « Cela n’a rien à voir avec Besiktas. Pour moi, cette journée a été pleine de déception et d’inquiétude. Quoi qu’il en soit, je félicite nos joueurs pour la combativité dont ils ont fait preuve sur le terrain. Je félicite Besiktas. Je remercie nos supporters. Je félicite les supporters de Besiktas pour la formidable ambiance qu’ils ont créée. »

Sur le plan sportif, Kocaelispor a payé cher l’absence de coup de sifflet. Orkun Kökcü a ouvert le score pour Besiktas à la 18e minute, avant que Show n’égalise pour le promu (27e). Dusan Vlahovic a ensuite inscrit sur penalty, à la 31e minute, le but portant le score final à 2-1. Grâce à ces trois points, Besiktas reste deuxième du classement avec 15 points en sept matches, tandis que Kocaelispor occupe la septième place avec douze points.