La délégation de l’équipe nationale égyptienne quittera les États-Unis sans assister au quart de finale du Maroc à la Coupe du monde 2026, Ibrahim Hassan ayant déjà programmé le retour au Caire.

Les Pharaons quitteront les États-Unis au moment précis où les « Lions de l’Atlas » affronteront la France.

Ibrahim Hassan, le directeur de la sélection égyptienne, a confirmé que la délégation des Pharaons quitterait Atlanta à 16 h, heure locale (23 h au Caire), après son élimination dramatique en huitièmes de finale face à l’Argentine (3-2).

Les Pharaons menaient 2-0 jusqu’à la 79^e minute, avant que la rencontre ne bascule et que l’Albiceleste n’inscrive trois buts en quatorze minutes, dans un contexte de polémique arbitrale ayant provoqué des réactions à l’échelle mondiale.

Dans des déclarations relayées par le site officiel de la Fédération égyptienne de football, Ibrahim Hassan a précisé que le vol direct vers Le Caire durerait plus de douze heures.

Ce créneau implique que l’avion traversera les airs au moment du coup d’envoi du quart de finale Maroc-France, excluant ainsi toute présence officielle égyptienne pour soutenir le dernier représentant arabe du tournoi.

La Fédération égyptienne de football a toutefois annoncé la prolongation du contrat des jumeaux Hossam et Ibrahim Hassan jusqu’en 2030, saluant un « exploit historique » malgré l’élimination douloureuse qui restera gravée dans les mémoires.