« C’est un honneur quand un grand club comme City vous approche », a déclaré Pavlovic à Sport Bild au sujet des événements de l’été dernier. À l’époque, les Skyblues avaient insisté auprès de l’international allemand de 22 ans pour le convaincre de rejoindre l’Angleterre. Le départ de Rodri vers l’Espagne se dessinait déjà.

Mais Pavlovic a repoussé toutes les avances pour une raison simple : « J’ai grandi à Munich, j’ai toujours vécu ici et j’ai toujours joué au Bayern. Ma famille et mes amis vivent ici. Pour moi, il n’y a rien de mieux. La décision n’a donc pas été difficile à prendre. »

Selon Bild, Manchester City était prêt à proposer 100 millions d’euros au Bayern pour Pavlovic. « Ils auraient sans doute aussi été prêts à négocier un montant plus élevé avec le Bayern », rapporte Bild. Mais Pavlovic ayant immédiatement refusé, aucune offre officielle n’a jamais été formulée. Les Skyblues auraient été « stupéfaits » par sa réponse : « Ils ne s’y attendaient pas. »

Pourquoi Pavlovic est-il comparé à Rodri, meilleur joueur du monde ?

À la place du natif de Munich, ManCity a recruté Enzo Fernandez, Elliot Anderson et Ayyoub Bouaddi, soit trois milieux de terrain axiaux pour un total de 375 millions d’euros, tandis que Nico Gonzalez a rejoint Newcastle United pour 56 millions d’euros, Tiijani Reijnders Al-Qadsiah pour 61 millions et Rodri le FC Barcelone pour 60 millions.

Le départ de Rodri, lauréat du Ballon d’Or, laisse toutefois un grand vide à Manchester malgré ces recrues de renom. Un vide que devait combler le joueur déjà comparé à plusieurs reprises à Rodri en Angleterre : Pavlovic.

« Tout le monde sait quel excellent numéro 6 est Rodri. Ce n’est pas pour rien qu’il a remporté le Ballon d’Or. Bien sûr, être comparé à un tel joueur est un honneur pour moi », a déclaré Pavlovic à propos de ces parallèles. « J’en fais une motivation pour atteindre mon objectif : je veux continuer à progresser en permanence et m’imposer parmi les meilleurs joueurs du monde. »

Après la belle saison passée du Bayern, marquée par un doublé et une élimination de peu face au PSG en demi-finale de la Ligue des champions, il veut désormais « tout gagner » avec le club le plus titré d’Allemagne. Pavlovic pourrait y jouer un rôle majeur. À 22 ans, il est désormais un titulaire indiscutable à Munich. Cela n’a pas toujours été le cas : depuis son éclosion lors de la saison 2023-2024, il a régulièrement dû composer avec des blessures et des maladies.

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Combien de fois Pavlovic a-t-il été malade ou blessé ?

Il a manqué l’Euro 2024 à domicile en raison d’une amygdalite récurrente. Quelques mois plus tard, il s’est fracturé la clavicule, puis a contracté une mononucléose infectieuse. « Ça m’agace que le sujet revienne sans cesse », a déclaré Pavlovic face aux questions répétées sur son état de santé.

Le milieu axial est toutefois en pleine forme depuis près d’un an. Au printemps, seuls des problèmes à la hanche l’ont brièvement freiné. Il a récemment pu démontrer sa bonne forme avec l’équipe d’Allemagne. Membre du deuxième groupe, Pavlovic a particulièrement brillé aux côtés de Tom Bischof et Florian Wirtz contre la Serbie en Ligue des nations. Il est considéré comme l’un des gagnants des premiers matches internationaux sous les ordres du nouveau sélectionneur Jürgen Klopp.

Pendant ce temps, le club qui avait fait de Pavlovic sa cible prioritaire cet été risque de sérieux ennuis. Dans le cadre du scandale financier, la Premier League a jugé Manchester City coupable de 114 des 115 chefs d’accusation. Le club a fait appel. Il risque néanmoins de lourdes sanctions, allant du retrait de titres à des déductions de points, voire à une relégation forcée.