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Rodri a mis en garde ses coéquipiers du FC Barcelone : le début de saison irrégulier du Real Madrid ne doit pas les tromper avant le grand El Clásico de dimanche. Le milieu de terrain expérimenté, qui a rejoint le club catalan cet été, estime que le grand rival de son équipe donne souvent à ses adversaires un faux sentiment de sécurité avant de frapper.

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Rodri se prépare au défi du Clasico

Le milieu de terrain de 30 ans se prépare à disputer son premier Clasico après avoir quitté Manchester City pour la Catalogne cet été. Si Barcelone affiche un bilan parfait en Liga, le Real Madrid a déjà subi deux défaites en championnat.

Malgré ce contraste, le capitaine de l’Espagne, vainqueur de la Coupe du monde, mesure pleinement la menace que représente son grand rival. Cette rencontre revêt une importance particulière pour le vétéran, qui avait été fortement pressenti pour rejoindre la capitale espagnole avant de finalement choisir Barcelone.

La forme trompeuse du Real Madrid

Getty Images

S’exprimant auprès d’ESPN, Rodri a appelé à la prudence, soulignant que le Real Madrid excelle dans l’art de donner à ses adversaires un faux sentiment de sécurité. « J’ai disputé beaucoup de confrontations à élimination directe contre eux et je sais que l’une de leurs grandes forces est de faire croire à leurs adversaires qu’ils ne sont pas si bons, a-t-il déclaré. Ils ne nous trompent pas, du moins, ils ne me trompent pas. Le Real Madrid est toujours un adversaire redoutable, quelle que soit sa forme. »

L’ancien joueur de City a également fait part de son enthousiasme à l’approche du choc de dimanche. « Je l’ai regardé très souvent à la télévision, d’abord comme supporter quand j’étais petit, puis, en grandissant, j’ai suivi les deux équipes, a-t-il ajouté. C’est toujours un match particulier à disputer, quel que soit le camp dans lequel on se trouve, donc je suis vraiment heureux. »

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Interrogé sur ce qu’il apporte plus largement depuis son arrivée en Espagne, Rodri a mis en avant son expérience. « Je pense que la principale chose que j’apporte à cette équipe, c’est mon expérience, ce rôle de leader, le fait d’organiser mes coéquipiers et de leur insuffler un état d’esprit positif », a-t-il déclaré.

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Garder les pieds sur terre

Barcelone vise un troisième titre consécutif en Liga, mais le vestiaire refuse de s’enflammer malgré son avance prise en début de saison. Le jeune défenseur Pau Cubarsi a reconnu l’importance de l’écart de points, tout en insistant sur la nécessité de rester pleinement concentré. Il a déclaré à ESPN : « C’est un écart très important, mais la saison de Liga est longue… tout peut changer à tout moment en Liga, et nous devons conserver notre élan. »

Son coéquipier au milieu de terrain Gavi a exprimé le même sentiment, rappelant qu’une avance peut disparaître en seulement « deux ou trois matches ». De son côté, l’attaquant de Barcelone Anthony Gordon a rejeté l’idée qu’une équipe soit clairement favorite : « Je pense que la notion de favori ne veut plus rien dire dans ce genre de match. Je pense que cela peut basculer d’un côté comme de l’autre, parce qu’il y a tellement de tension, tellement de rivalité et un tel niveau de jeu que n’importe quel joueur peut décider du sort d’un match comme celui-ci. »

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Rodri a lui-même relativisé la pression liée à la défense du titre en championnat, estimant que l’objectif premier du club est de progresser naturellement. « Il est clair que l’on doit avoir le sentiment que le club, aussi bien en tant qu’institution qu’en tant qu’équipe, est meilleur que l’an dernier, a-t-il expliqué. C’est pourquoi nous ne nous fixons pas d’objectifs comme remporter la Liga ou la Ligue des champions. »

Rebondir lors d’un rendez-vous majeur

IMAGO

Le choc de dimanche offre à Barcelone l’occasion idéale de réagir après son premier revers de la saison. Une défaite 4-2 contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, en milieu de semaine, a brusquement mis fin à une impressionnante série de 11 victoires consécutives.

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Prendre les trois points face au Real Madrid permettrait non seulement à Barcelone de renouer avec la victoire, mais aussi de porter un coup psychologique important dans la course au titre. Toutefois, comme l’a souligné Rodri, l’issue de la rencontre devrait se jouer sur des détails et sur la maîtrise des émotions.