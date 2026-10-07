Gernot Rohr, le sélectionneur du Bénin, s'est plaint du mauvais traitement réservé par l'Argentine à son équipe lors de son déplacement qui a vu la tenue d'un match amical à l'aube ce jour, marqué par la dernière apparition de Lionel Messi.

L'Albiceleste s'est imposée sur le score de 3-0, au milieu d'une forte affluence, et tandis que les Argentins célébraient la dernière apparition de leur légende, les joueurs du Bénin ont tenté d'échanger les maillots et de partager un moment particulier avec les Argentins, mais en vain. Le sélectionneur Gernot Rohr l'a confirmé dans l'émission radiophonique « Rothen s'enflamme » sur la station « RMC ».

Il a déclaré : « Oui, cela a été très difficile. Nous avons essayé. Le seul regret, c'est que les Argentins ne nous ont rien donné. Pas de photo de Messi, pas de maillot. Ils ne nous ont même pas laissés entrer dans le couloir, ni même dans le vestiaire. »

Il a poursuivi : « La sécurité a refusé l'entrée à tout le monde. Certains joueurs sont venus pour échanger les maillots, donc nous savions que ce serait difficile. Nous avons tout essayé, mais nous n'avons rien obtenu. »

Le technicien allemand a ajouté : « Nous avons offert un bouquet de fleurs aux couleurs du Bénin, le jaune, le rouge et le vert, mais cela n'a pas marché. Malgré tout, j'ai donné le maillot de Messi de 2018 au sélectionneur Scaloni, qui me l'a fait signer puis me l'a rendu, mais c'était tout. »