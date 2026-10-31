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La légende de Manchester United Ashley Cole a exprimé de sérieuses inquiétudes quant à l’avenir de Michael Carrick à Old Trafford, estimant que l’effectif n’a plus confiance en son entraîneur. La mauvaise passe de Manchester United s’est poursuivie samedi avec une défaite démoralisante à domicile face à Chelsea (0-2), portant à neuf matches sa série sans victoire.

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La crise s’aggrave à Old Trafford

La saison de Manchester United a atteint un nouveau point bas samedi : une défaite 2-0 contre Chelsea laisse le club à seulement un point de la zone de relégation en Premier League. Toutes compétitions confondues, Manchester United reste désormais sur neuf matches sans victoire, sa pire série de résultats depuis 1988.

Carrick, qui n’a conservé son poste que de justesse à l’issue d’une réunion d’urgence de la direction plus tôt dans la semaine, se retrouve sous une pression intense. Sa position semble de plus en plus difficile à tenir, même s’il affirme s’attendre à diriger l’équipe lors de son prochain match de Ligue des champions contre la Roma.

Le jugement sévère de Cole sur l’effectif

« Je ne sais vraiment, vraiment pas, et je le dis avec tout le respect possible », a déclaré Cole lorsqu’on lui a demandé qui pourrait remplacer Carrick, de plus en plus contesté. « Il existe des moyens de changer la dynamique de cette équipe. On dit que les joueurs ne croient pas en leur entraîneur en ce moment. Eh bien, il faut trouver quelqu’un en qui ils croiront. Mais l’entraîneur doit vraiment exiger davantage des joueurs. Et j’y reviens sans cesse, ça me rend fou : plus de personnalité ! Plus de personnalité pour avoir davantage le ballon, pour maîtriser les matches. »

Dans son analyse, Cole a pointé ce qu’il perçoit comme un manque d’audace technique et de caractère chez les joueurs de Manchester United par rapport à leurs adversaires. « Chelsea est une équipe jeune, mais elle garde le ballon et a obligé Manchester United à sortir dans des zones où il ne voulait pas se retrouver ! Manchester United ne semble pas jouer avec cette confiance. Je pense donc qu’il faudra un [nouvel] entraîneur et quelques recrues en janvier, capables de travailler d’une manière similaire à celle des meilleures équipes », a-t-il déclaré à beIN SPORTS.

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Une aura perdue et des échecs dans le recrutement

Revenant sur le maintien de Carrick sur le banc face à Chelsea malgré la défaite 3-0 contre Bournemouth la semaine dernière, Cole a reconnu avoir été surpris par la patience de la direction. « Je suis un peu surpris, parce qu’à voir sa réaction envers les supporters, il devait sentir que quelque chose se préparait en coulisses », a-t-il observé.

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« Mais d’un autre côté, Carrick est un jeune entraîneur, il a une aura et une manière d’être. On a vu l’effet qu’il a eu à son arrivée au poste, en faisant progresser l’équipe de la situation dans laquelle elle se trouvait jusqu’à la fin de la saison dernière. Il y a eu de très bonnes performances, on voyait que l’équipe jouait pour lui et qu’elle y croyait. »

Au-delà des insuffisances de l’entraîneur, Cole a également pointé des problèmes structurels dans la stratégie de recrutement du club, notamment l’absence d’un latéral gauche de métier pour concurrencer Luke Shaw, souvent blessé. Diogo Dalot a de nouveau dû dépanner à ce poste samedi, illustrant un manque de profondeur d’effectif qui, selon Cole, a contrarié les plans tactiques de Carrick.