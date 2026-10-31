La légende de Manchester United Ashley Cole a exprimé de sérieuses inquiétudes quant à l’avenir de Michael Carrick à Old Trafford, estimant que l’effectif n’a plus confiance en son entraîneur. La mauvaise passe de Manchester United s’est poursuivie samedi avec une défaite démoralisante à domicile face à Chelsea (0-2), portant à neuf matches sa série sans victoire.
La crise s’aggrave à Old Trafford
La saison de Manchester United a atteint un nouveau point bas samedi : une défaite 2-0 contre Chelsea laisse le club à seulement un point de la zone de relégation en Premier League. Toutes compétitions confondues, Manchester United reste désormais sur neuf matches sans victoire, sa pire série de résultats depuis 1988.
Carrick, qui n’a conservé son poste que de justesse à l’issue d’une réunion d’urgence de la direction plus tôt dans la semaine, se retrouve sous une pression intense. Sa position semble de plus en plus difficile à tenir, même s’il affirme s’attendre à diriger l’équipe lors de son prochain match de Ligue des champions contre la Roma.
Le jugement sévère de Cole sur l’effectif
« Je ne sais vraiment, vraiment pas, et je le dis avec tout le respect possible », a déclaré Cole lorsqu’on lui a demandé qui pourrait remplacer Carrick, de plus en plus contesté. « Il existe des moyens de changer la dynamique de cette équipe. On dit que les joueurs ne croient pas en leur entraîneur en ce moment. Eh bien, il faut trouver quelqu’un en qui ils croiront. Mais l’entraîneur doit vraiment exiger davantage des joueurs. Et j’y reviens sans cesse, ça me rend fou : plus de personnalité ! Plus de personnalité pour avoir davantage le ballon, pour maîtriser les matches. »
Dans son analyse, Cole a pointé ce qu’il perçoit comme un manque d’audace technique et de caractère chez les joueurs de Manchester United par rapport à leurs adversaires. « Chelsea est une équipe jeune, mais elle garde le ballon et a obligé Manchester United à sortir dans des zones où il ne voulait pas se retrouver ! Manchester United ne semble pas jouer avec cette confiance. Je pense donc qu’il faudra un [nouvel] entraîneur et quelques recrues en janvier, capables de travailler d’une manière similaire à celle des meilleures équipes », a-t-il déclaré à beIN SPORTS.
Une aura perdue et des échecs dans le recrutement
Revenant sur le maintien de Carrick sur le banc face à Chelsea malgré la défaite 3-0 contre Bournemouth la semaine dernière, Cole a reconnu avoir été surpris par la patience de la direction. « Je suis un peu surpris, parce qu’à voir sa réaction envers les supporters, il devait sentir que quelque chose se préparait en coulisses », a-t-il observé.
« Mais d’un autre côté, Carrick est un jeune entraîneur, il a une aura et une manière d’être. On a vu l’effet qu’il a eu à son arrivée au poste, en faisant progresser l’équipe de la situation dans laquelle elle se trouvait jusqu’à la fin de la saison dernière. Il y a eu de très bonnes performances, on voyait que l’équipe jouait pour lui et qu’elle y croyait. »
Au-delà des insuffisances de l’entraîneur, Cole a également pointé des problèmes structurels dans la stratégie de recrutement du club, notamment l’absence d’un latéral gauche de métier pour concurrencer Luke Shaw, souvent blessé. Diogo Dalot a de nouveau dû dépanner à ce poste samedi, illustrant un manque de profondeur d’effectif qui, selon Cole, a contrarié les plans tactiques de Carrick.
J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.
Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.
Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.
Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.
J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.
Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :
« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »
« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »
« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »