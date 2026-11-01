« Ils ne connaissent pas les règles ! » : Jose Mourinho se moque des supporters du Racing Santander après la victoire 3-0 du Real Madrid

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Jose Mourinho a retrouvé son sens de la provocation après la victoire sans bavure du Real Madrid face au Racing Santander (3-0), dimanche après-midi. Malgré une ambiance hostile, le technicien portugais en a profité pour se moquer des supporters locaux et de leur méconnaissance des règles du jeu.

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Mourinho s’en prend aux supporters locaux « ignorants »

Le Real Madrid a décroché trois points essentiels à l’extérieur, mais c’est l’ironie caractéristique de Mourinho qui a fait les gros titres après le match. L’ancien entraîneur de Chelsea et de l’Inter ne s’est pas laissé intimider par l’ambiance de l’Estadio El Sardinero. Lors de sa conférence de presse, il a préféré démonter les protestations bruyantes du public local.

« J’adore ce stade et j’adore les supporters du Racing. Ils ne viennent pas assister à un spectacle ou voir un film, ils viennent participer au match et rendre les choses très difficiles pour les adversaires », a expliqué Mourinho. Le ton a toutefois changé lorsqu’il a évoqué les sifflets incessants venus des tribunes. « Ils ont protesté contre chaque décision de l’arbitre, surtout parce qu’ils ne connaissaient pas bien les règles. Et bien sûr, je les comprends, parce que les règles changent tellement », a-t-il ajouté avec une bonne dose d’ironie.

La tension dans le stade est montée d’un cran lorsque le Racing Santander a cru obtenir un penalty qui lui permettrait de revenir dans le match. L’intervention de la VAR a toutefois conduit à l’annulation de la décision, provoquant la colère des supporters locaux.

Polémique autour de la VAR et éloge de l’arbitrage

Mourinho est longuement revenu sur ce penalty annulé, qu’il considère comme un exemple évident du bon fonctionnement de la technologie. L’entraîneur portugais a maintenu que l’équipe locale n’avait pas droit à un penalty selon les règles en vigueur.

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« Ils ont protesté contre l’annulation de ce penalty, alors qu’il était évident que, selon la règle, il n’y avait pas penalty. C’était très clair, à condition que la VAR ne dorme pas. Et la VAR était réveillée, heureusement. L’arbitre a été très bon », a poursuivi Mourinho.

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Un Real Madrid réaliste reste au contact en tête

Sur le terrain, l’histoire a été plus simple : les stars du Real Madrid ont fini par prendre le dessus sur l’équipe locale. Kylian Mbappe a prolongé sa série extraordinaire dans le football espagnol en marquant contre chacun des adversaires qu’il a affrontés en Liga, tandis que Jude Bellingham, devenu le premier joueur anglais de l’histoire à inscrire 50 buts pour le club, et Yan Diomande ont donné davantage d’ampleur au score.

Ce résultat était crucial pour que le Real Madrid maintienne la pression sur ses rivaux dans la course au titre. Le club occupe désormais la troisième place du classement de la Liga avec 27 points, à une seule longueur de l’Atletico Madrid, deuxième, et à trois du leader, Barcelone.

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Un programme chargé attend le Real Madrid

Le Real Madrid se tourne désormais vers son match de Ligue des champions contre l’AEK Athènes mercredi, avant un déplacement à Valence samedi pour sa dernière rencontre avant la trêve internationale.