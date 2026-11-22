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Dominic Calvert-Lewin a invité ses coéquipiers de Leeds United à savourer leur première victoire à Stamford Bridge depuis 1999, après leur succès 4-1 face à Chelsea en Premier League. L’attaquant en forme a transformé un penalty décisif en seconde période et assuré que les joueurs de Xabi Alonso n’avaient pas pu résister à l’intensité incessante de Leeds.

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Calvert-Lewin savoure une victoire attendue de longue date à Stamford Bridge

Dominic Calvert-Lewin a appelé Leeds United à savourer sa victoire 4-1 face à Chelsea en Premier League, après avoir aidé son équipe à s’imposer à Stamford Bridge pour la première fois depuis 1999. L’attaquant a inscrit un penalty décisif en seconde période entre les deux buts de Noah Okafor, avant qu’entré en jeu, Brenden Aaronson n’ajoute un quatrième but dans le temps additionnel.

La joie a éclaté dans la tribune des visiteurs et le vestiaire de Leeds, qui est remonté à la sixième place du classement. « C’est une sensation formidable, a déclaré Calvert-Lewin. Je pense que cela se voyait à la fin, dans notre façon de célébrer. C’est toujours formidable de gagner en Premier League, surtout à l’extérieur dans un endroit comme Stamford Bridge. Il faut donc en profiter. »

Une intensité incessante submerge le Chelsea d’Alonso

Leeds s’est retrouvé mené au milieu de la première période quand Emmanuel Emegha a donné l’avantage à Chelsea pour sa première titularisation, mais Okafor a égalisé dans les trois minutes qui ont suivi. Loin de baisser de rythme après la pause, les hommes de Daniel Farke ont accentué leur pressing, obtenu un penalty lorsqu’un tir a touché Morgan Rogers dans le haut du bras, puis surclassé Chelsea.

« Nous nous attendions à ce qu’ils réagissent probablement un peu plus, mais nous avons entamé la seconde période exactement comme la première, avec de l’intensité, a expliqué Calvert-Lewin. Je ne pense pas qu’ils aient pu suivre aujourd’hui, et le score le reflète. »

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Une forme physique optimale nourrit la confiance de l’attaquant

Calvert-Lewin a constamment pesé dans les airs, touchant la barre transversale d’Emiliano Martinez d’une tête en début de match avant de placer son penalty dans le petit filet. Après avoir gagné à Madrid avec l’Angleterre pendant la trêve internationale, l’attaquant a attribué sa prestation dominante à sa condition physique.

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« Je me sens bien physiquement en ce moment et je prends vraiment du plaisir à jouer, a confié Calvert-Lewin. Quand je me sens comme ça, j’ai l’impression de pouvoir affronter n’importe qui sur un terrain. Je suis donc plein de confiance en ce moment. Sept jours formidables et un excellent résultat pour mon retour. »

Leeds prend de l’élan dans la course au top 6

Cette victoire a conclu une semaine inoubliable pour Calvert-Lewin et confirmé les progrès de Leeds sous Farke. Le club est monté à la sixième place avant les dernières rencontres du week-end. Avec un Okafor efficace devant le but et un groupe plein de confiance, Leeds aborde le calendrier hivernal chargé sur une belle dynamique.

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Pour Chelsea, en revanche, cette défaite laisse Alonso en quête de réponses avant le déplacement de son équipe à Nottingham Forest vendredi prochain au soir.