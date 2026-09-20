Le Real Madrid a essuyé de vives critiques dans les médias espagnols après sa défaite face à l'Atlético Madrid sur le score de 2-1, dimanche soir, dans le cadre de la septième journée du championnat espagnol, un match qui a révélé, selon plusieurs analystes, des problèmes techniques et tactiques dont souffre l'équipe sous la direction de José Mourinho.

Bien que Mourinho ait affirmé après la rencontre qu'il ne ressentait aucune déception à l'égard de ses joueurs et qu'ils avaient tout donné, préférant diriger ses critiques vers les décisions arbitrales, les analystes espagnols se sont concentrés sur la prestation du Real Madrid, qui a reculé à la quatrième place avec 6 points de retard sur le Barça.

Dans l'émission « El Chiringuito », Fran Garrido a adressé des critiques acerbes à l'équipe, estimant que le Real Madrid s'est présenté sans idées claires ni confiance, s'interrogeant également sur le fait de ne pas avoir eu recours à Carlos Espí alors que l'équipe disposait d'un changement supplémentaire, avant de critiquer sévèrement la manière dont l'équipe a encaissé le deuxième but.

Garrido a déclaré : « Il y a des joueurs qui n'ont pas leur place au Real Madrid », ajoutant, à propos du deuxième but : « Ils sont tous mal placés. Cette équipe est une catastrophe défensive. » Il a aussi estimé que le fait de voir l'écart avec le Barça atteindre 6 points aussi tôt dans la saison représente une situation préoccupante pour le Real Madrid.

Des critiques qui dépassent la défaite dans le derby

Sur les ondes de « Cadena SER », Álvaro Benito a considéré que les problèmes du Real Madrid ne sont pas le fruit d'un seul match, soulignant qu'ils perdurent depuis longtemps.

Il a déclaré : « Si nous constatons depuis près de deux ans les mêmes problèmes sur le terrain, alors le problème est bien plus profond. Nous voyons exactement les mêmes problèmes, des joueurs différents, mais le même scénario. »

Pour sa part, Tomás Roncero a évoqué la souffrance persistante du Real Madrid dans les derbys, estimant que l'équipe ne montre pas, selon lui, la réaction attendue lorsque les confrontations se compliquent, et a déclaré : « Mourinho était notre dernière bouée de sauvetage, et si cette bouée nous lâche, cela dure déjà depuis deux ans. »

Les critiques se sont étendues aux choix de composition et à la prestation de certaines stars, notamment après la sortie de Vinicius Junior à la 54e minute, à la suite de l'expulsion de Dean Huijsen.

Roncero a appelé à donner sa chance au joueur Yan Diomandé dans le onze de départ, et à laisser Vinicius sur le banc, réclamant que l'équipe abandonne l'idée de s'appuyer sur le statut de star, et a déclaré : « Je veux que nous renoncions à notre ego. La star, c'est Bellingham. »

Javi Herráiz a également critiqué, sur les ondes de « SER », la prestation de Kylian Mbappé, exprimant son étonnement quant à sa performance lors du derby, et a déclaré : « Je n'arrive pas à comprendre la prestation de Mbappé. Il aurait au moins dû courir. »

Ainsi, les répercussions de la défaite du Real Madrid ne se sont pas limitées au résultat du derby, mais ont ouvert un débat plus large dans les médias espagnols autour de la prestation de l'équipe, des choix de Mourinho et du niveau de plusieurs de ses stars, à un moment où l'écart avec le Barça est désormais de 6 points après sept journées.