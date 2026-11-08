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Manchester United est tombé dans la zone de relégation de la Premier League avant un match crucial contre Aston Villa ce week-end à Old Trafford. L’ancien défenseur de Chelsea Frank Leboeuf a lancé un avertissement sans détour au club, estimant que l’équipe de Michael Carrick, en difficulté, manque de courage pour éviter la relégation.

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United tombe dans les trois dernières places

United se retrouve dans une situation très précaire après avoir glissé dans la zone de relégation de Premier League. La victoire surprise de Nottingham Forest contre Manchester City samedi a officiellement fait tomber l’équipe de Carrick dans les trois dernières places.

Cette chute inquiétante a suscité de vives critiques chez les consultants comme chez les supporters. L’ancien défenseur de Chelsea Leboeuf estime désormais que le club d’Old Trafford risque réellement la relégation au vu de ses récentes performances.

Leboeuf fustige le manque de courage des joueurs de United

Leboeuf assure qu’il y a de véritables raisons de paniquer à Old Trafford. Il met vivement en cause la mentalité de l’effectif actuel, suggérant que les joueurs n’ont tout simplement pas la combativité nécessaire pour se maintenir.

Interrogé par ESPNFC sur cette crise, Leboeuf a déclaré : « Cela fait un moment qu’il aurait fallu paniquer, au vu des matches qu’ils ont disputés. Il y a de quoi paniquer, et c’est le cas depuis un moment. »

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« Vous ne pouvez pas vous débarrasser de ces joueurs qui ne méritent pas de jouer pour Manchester United, qui n’ont pas le niveau pour Manchester United. Ils n’ont ni le cran, ni le courage, ni la fierté de se battre pour le club. »

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Carrick sous une pression énorme à Old Trafford

La crise actuelle marque un déclin particulièrement brutal par rapport à la saison dernière. Carrick avait alors provoqué un net regain de forme après sa nomination au poste d’entraîneur intérimaire, menant l’équipe à une superbe série de résultats qui lui avait finalement permis de se qualifier pour la Ligue des champions.

Mais l’ancien milieu de terrain n’a absolument pas réussi à entretenir cet élan. Âgé de 45 ans, il semblait voué à perdre son poste après la lourde défaite à domicile contre Bournemouth (3-0) il y a deux semaines. Leboeuf estime qu’un changement d’entraîneur est désormais inévitable pour les dirigeants.

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« Rien ne s’améliore, nous ne voyons aucun progrès, nous ne voyons pas comment la situation pourrait s’améliorer », a-t-il ajouté. « Encore une fois, je soutiens pleinement Michael Carrick. Mais viendra un moment où il n’y aura pas d’autre choix que de se séparer de lui. Je ne vois aucune solution, je ne vois rien s’améliorer et, s’ils continuent comme ça, Manchester United pourrait être relégué, ce qui serait incroyable. »

Un match crucial contre Aston Villa attend United

Carrick a obtenu un court répit après la piètre prestation face à Bournemouth. Toutefois, les dirigeants de United pourraient être contraints d’agir immédiatement si l’équipe subit un nouveau revers douloureux ce week-end. Manchester United reçoit Aston Villa à Old Trafford cet après-midi, avec l’impérieuse nécessité de redresser sa saison. Une défaite serait catastrophique et maintiendrait l’équipe de Carrick dans la zone de relégation pendant la prochaine trêve internationale.