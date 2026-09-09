La légende d'Arsenal et consultant de Sky Sports, Paul Merson, a porté un coup dur aux espoirs des supporters des Gunners de remporter la Ligue des champions, affirmant que l'équipe actuelle, malgré sa solidité défensive terrifiante, manque du « joueur qui fait peur » capable d'inquiéter les grands d'Europe, citant nommément Vinicius Junior et Julian Alvarez.

Havertz ne suffit pas pour l'Europe

Merson a déclaré dans son article d'analyse avant le duel entre Naples et Arsenal : « Le parcours des Gunners en Ligue des champions la saison dernière a été impressionnant, et ils seront de nouveau des concurrents redoutables, mais je ne pense pas qu'ils aient recruté le joueur décisif qui les fera passer à un niveau supérieur. »

Il a ajouté : « Ils ont ce qu'il faut pour remporter la Premier League, mais la ligne d'attaque face aux grandes équipes manque de l'élément déterminant. S'ils avaient un joueur comme Vinicius Junior ou Julian Alvarez, cela leur aurait donné l'avantage pour remporter la Ligue des champions. »

Au sujet de Kai Havertz, il a affirmé : « Je suis un grand admirateur de lui, un joueur travailleur et excellent qui prend les bonnes décisions, mais il ne marquera pas 20 buts dans la saison. Pour les mener au titre en championnat, il est sans aucun doute de très haut niveau, mais l'Europe demande autre chose. »

Le défenseur central du Bayern ne s'inquiète pas d'Arsenal

Merson a révélé un point faible psychologique majeur dans l'attaque actuelle d'Arsenal, en déclarant : « Quand les Gunners affrontent des équipes comme le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain dans les tours avancés, le défenseur central et les latéraux se réveillent le matin et disent à leurs coéquipiers : je n'ai pas bien dormi la nuit dernière, je ressens une certaine inquiétude à l'idée de savoir qui je vais affronter. Je ne vois pas cela s'appliquer à Arsenal, peut-être seulement pour Bukayo Saka, mais il leur manque cet élément qui fait peur. »

Il a évoqué la finale de l'an dernier : « Arsenal n'avait pas assez de vitesse pour attaquer, tandis que le Paris Saint-Germain a pressé avec force et ne les a pas laissés sortir de leur zone. »

Une défense infranchissable

Malgré sa critique offensive, Merson a salué la solidité défensive d'Arsenal : « Leur formation est énorme et extrêmement robuste. Il est très difficile de cadrer le moindre ballon face à eux, alors ne parlons même pas de marquer un but. Chelsea s'y est rendu avec l'un des trois meilleurs trios offensifs du championnat et a marqué au bout de 77 secondes, mais je ne me souviens pas qu'ils aient semblé capables de marquer un autre but. Cela montre à quel point les Gunners dominent actuellement. »

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora »

