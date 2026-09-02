Ils n'ont pas attendu le Clasico : qui l'emporte lors du premier duel direct entre Mourinho et Flick ?

Alors qu'il reste encore plusieurs semaines avant le Clasico entre le Real Madrid et le Barça en Liga espagnole, les entraîneurs José Mourinho et Hansi Flick s'affrontent déjà dans un duel direct, le premier du genre entre les deux hommes.

La Ligue espagnole de football, la Liga, a annoncé ce mercredi la nomination de Mourinho et Flick pour le titre de meilleur entraîneur de la compétition durant le mois d'août écoulé.

Le duo du Clasico est en concurrence avec Quique Sánchez Flores, l'entraîneur du Deportivo Alavés, dans la liste finale.

Trois journées de Liga espagnole se sont déroulées en août, au cours desquelles Mourinho et Flick ont réussi un sans-faute, tandis que Flores a mené son équipe à deux victoires et un match nul.

Le Real Madrid, avec son entraîneur portugais de retour, s'est imposé face à l'Espanyol, la Real Sociedad et Malaga, tandis que le champion en titre, avec l'Allemand, a battu Elche, l'Athletic Bilbao et le Rayo Vallecano.

Malgré cela, le Barça est en tête du classement avec 9 points, à la différence de buts (+10 contre +8 pour le Real Madrid), tandis que l'Alavés occupe la quatrième place avec 7 points.

La Ligue espagnole de football a ouvert le vote pour le meilleur entraîneur au public pendant 4 jours, avant l'annonce du nom du vainqueur. Vous pouvez participer au sondage ici.

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