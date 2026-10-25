« Ils n’aiment pas jouer avec lui » : Jamie Carragher assure que les joueurs de Manchester United sont contents que Bruno Fernandes ait été écarté

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Jamie Carragher estime que plusieurs joueurs de Manchester United sont secrètement soulagés que Michael Carrick ait écarté Bruno Fernandes. L’ancien défenseur affirme que les plaintes incessantes du talentueux meneur de jeu sur le terrain lui ont aliéné ses coéquipiers, créant des tensions dans le vestiaire que l’entraîneur tente désormais désespérément d’apaiser avant un match crucial aujourd’hui.

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Carrick prend une décision forte

Après la lourde défaite 4-1 contre Como en Ligue des champions en milieu de semaine, Fernandes a publiquement critiqué Carrick et ses choix tactiques défensifs. En conséquence, l’entraîneur l’a écarté pour le match crucial contre Bournemouth aujourd’hui.

Sur Sky Sports, Carragher est revenu sur la polémique : « C’est le meilleur joueur de Manchester United, on ne peut pas le nier. Il a été élu joueur de l’année par la PFA l’an dernier, a-t-il rappelé. Carrick devait marquer le coup, je pense que nous sommes tous d’accord là-dessus, mais ceux qui ont été alignés à sa place doivent obtenir un résultat. »





Des frustrations dans le vestiaire

Carragher a expliqué pourquoi l’absence de Fernandes pourrait en réalité aider Manchester United : « On espère même que cela pourrait souder le groupe, parce qu’il ne fait aucun doute que, même s’il est le meilleur joueur, beaucoup de joueurs de Manchester United n’aiment pas jouer avec lui. Il lève constamment les bras au ciel quand les autres font quelque chose qui lui déplaît. En gros, il leur dit : “Vous n’êtes pas assez bons pour jouer avec moi.” C’est ce qu’on voit souvent chez Fernandes quand les choses ne vont pas bien pour Manchester United. »

Protéger l’image du club

Carrick a affirmé que le capitaine avait été écarté pour des raisons « purement footballistiques », mais Carragher n’a pas cru à cette explication. « Malheureusement pour les supporters, la plupart des gens dans le football mentent très mal, et dans ce métier, il faut malheureusement mentir », a-t-il observé.

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« Un entraîneur ne dit pas publiquement ce qu’il pense vraiment de ses joueurs, et les joueurs ne disent pas vraiment ce qu’ils pensent de la tactique de l’entraîneur ou des équipes qu’il choisit d’aligner. Fernandes, lui, a parlé avec une franchise brutale, et on ne peut tout simplement pas faire ça. Nous le savons tous. C’est presque un code de conduite. Dans un club de football, on essaie de donner l’impression que tout va mieux que ce qui se passe réellement en interne. C’est comme ça. »

La suite pour l’équipe

Carragher a expliqué ce que Manchester United devait faire désormais : « Espérons donc que les joueurs de ce vestiaire resteront soudés. C’est ce dont ils auront besoin aujourd’hui, tout comme du soutien des supporters, car la confiance est au plus bas. Ils doivent bien commencer le match et prendre plaisir à jouer ensemble. Si les choses tournent mal ou si quelqu’un manque deux passes, ils doivent rester unis, continuer à s’encourager et à se pousser les uns les autres. » Manchester United doit désormais faire face à une immense pression pour retrouver son unité.