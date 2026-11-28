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L’attaquant brésilien Vitor Roque est revenu sur son passage mouvementé à Barcelone. Il raconte que le manque de communication avec le staff technique a freiné son intégration. Arrivé au Camp Nou à 21 ans avec de grandes attentes, il n’a pas réussi à s’imposer avant de rentrer dans son pays.

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Une blessure et l’isolement ont fait dérailler le rêve catalan de Roque

Roque a rejoint Barcelone en provenance de l’Athletico Paranaense en janvier 2024, à 18 ans, mais son aventure catalane s’est rapidement enlisée. Il a inscrit deux buts en 16 matches avant d’être prêté au Betis Séville, puis de retourner définitivement au Brésil en signant à Palmeiras en février 2025.

Dans un entretien accordé à AS, l’attaquant a révélé qu’une blessure de la syndesmose, contractée avant son départ du Brésil et pour laquelle il n’avait pas été opéré, l’avait gêné dès le premier jour. Arrivé en Espagne avec de fortes douleurs, il a passé une grande partie de ses premiers mois en kinésithérapie, sans pouvoir jouer en pleine possession de ses moyens.

Roque raconte avoir joué malgré la douleur, sans dialogue avec le staff

Roque a expliqué que ce transfert dont il rêvait était devenu difficile parce qu’il était arrivé au Camp Nou avec une blessure non soignée.

« Je suis allé à Barcelone à 18 ans. C’était un rêve devenu réalité : jouer pour l’un des plus grands clubs du monde », a-t-il déclaré. « Ça a été un peu difficile. Je suis arrivé avec une blessure de la syndesmose, pour laquelle j’aurais dû être opéré à l’Athletico Paranaense, mais je ne l’ai pas été. J’avais très mal en arrivant, vraiment très mal. »

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« Pendant cette période, je faisais de la kinésithérapie pour essayer de retrouver la meilleure forme possible, mais au bout du compte, nous n’y sommes pas parvenus. Je n’ai pas pu jouer au plus haut niveau et je pense que cela faisait partie du parcours. Je sais que Dieu a tout prévu, oui. Ça n’a tout simplement pas marché là-bas. Ensuite, je suis allé au Betis et je n’ai pas réussi à y être performant non plus. Mais aujourd’hui, à Palmeiras, je me sens bien ; je me sens chez moi. Les gens m’ont beaucoup aidé et, grâce à Dieu, je suis heureux. »

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Le manque de patience en Europe envers les jeunes talents sud-américains

Il a également critiqué le manque de patience et de communication du staff technique envers les jeunes recrues qui doivent s’adapter à une nouvelle langue.

« Les gens pensent que lorsque nous arrivons, nous les jeunes joueurs, nous devons tout de suite jouer à 100 %, tout donner et produire notre meilleur football, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut de la patience, a-t-il poursuivi. Parfois, nous n’avons pas le temps nécessaire pour nous adapter. Nous sommes très jeunes, et parler une nouvelle langue est vraiment difficile. »

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« Parfois, il est important d’avoir le soutien de l’entraîneur, et quand je suis allé à Barcelone, je ne l’ai pas eu. Ils me parlaient à peine, vous voyez ? Je pense donc qu’il faut en tenir compte, mais beaucoup de gens ne voient pas les choses ainsi : ils pensent qu’il faut être prêt dès la première minute. »

Les difficultés de Roque illustrent un obstacle plus général pour les adolescents sud-américains qui rejoignent très tôt la Liga, Franco Mastantuono et Endrick peinant eux aussi à obtenir un temps de jeu régulier.

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En dehors du terrain, deux coéquipiers expérimentés de Barcelone l’ont aidé à supporter cet isolement. « Je passais beaucoup de temps avec Raphinha, qui m’a énormément aidé. C’est quelqu’un d’incroyable et il m’a donné un sacré coup de main tout au long de cette période, a ajouté Roque. Ronald Araujo, qui est maintenant à Liverpool, m’a lui aussi beaucoup aidé, et j’ai beaucoup d’affection pour lui. »

Tourner la page à Palmeiras avant la finale de la Copa Libertadores

Si son passage en Europe n’a pas répondu aux attentes, Roque en a accepté l’issue et se concentre désormais sur sa relance au Brésil. « Évidemment, j’ai encore quelques regrets, mais je pense que dans le football, il ne faut pas s’attarder là-dessus, a-t-il reconnu. J’ai déjà fait la paix avec ça et maintenant, je suis heureux ici, à Palmeiras. C’est le plus important. Il est temps d’écrire un nouveau chapitre. »

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Place désormais à la finale de la Copa Libertadores , samedi soir : Roque et Palmeiras se préparent à affronter Estudiantes. Battu en finale par son rival Flamengo la saison dernière, Palmeiras dispute une deuxième finale consécutive avec l’objectif de faire mieux.