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Scott McTominay a poursuivi sa remarquable série de buts contre le Torino en inscrivant celui de la victoire (1-0) de Naples en Serie A, malgré les nombreuses blessures. Après une plaisanterie de Massimiliano Allegri sur ses joueurs qui marquent lorsqu’ils sourient, l’ancien milieu de Manchester United s’est tourné vers le déplacement de mardi à Manchester City en Ligue des champions.

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McTominay frappe encore contre le Torino

Scott McTominay a inscrit le but décisif d’une frappe à l’entrée de la surface en seconde période, offrant à Naples, décimé par les blessures, une victoire âprement disputée contre le Torino (1-0) en Serie A. Servi par Noa Lang après que le Néerlandais est revenu en sprintant pour stopper une contre-attaque de Zakaria Aboukhlal, l’international écossais a envoyé le ballon dans le coin inférieur opposé. Il porte ainsi son bilan contre le Torino à quatre buts en seulement trois confrontations.

Cette ouverture du score a suscité une réaction amusée de l’entraîneur de Naples, Massimiliano Allegri, qui s’est tourné vers son banc et a lancé : « Vous voyez, ils marquent quand ils sourient, je leur ai dit de sourire davantage. » Après la rencontre, McTominay a affiché le même optimisme, tout en insistant sur la nécessité de gagner en régularité.

Le héros du match veut enchaîner après cette victoire importante

Malgré la résistance du Torino, qui a touché la barre transversale par Rolando Mandragora avant la pause, et malgré les nombreux arrêts de Lucas Perri face à Matteo Politano et Rasmus Hojlund, Naples a tenu bon pour empocher trois points cruciaux.

« Je me sens beaucoup mieux », a souri McTominay au micro de Sky Sport Italia. « C’est un but important, mais le plus important, c’est que nous avons gagné. Nous devions gagner. Je suis heureux pour les supporters. Nous devons prendre un peu d’élan et continuer à gagner. Dans le football, il faut penser au prochain match, puis au suivant, et faire de son mieux. Nous avons une équipe qui veut travailler, qui veut aller de l’avant, et nous voulons gagner davantage de matches. »

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Les blessures imposent une entrée précoce à De Bruyne

Allegri a réorganisé son effectif diminué en 3-5-2, avec une longue liste d’absents comprenant Alex Meret, Benoit Badiashile, Alisson Santos, Stanislav Lobotka, Giovanni Di Lorenzo et Alessandro Buongiorno. Mais le projet de laisser au repos Kevin De Bruyne, 35 ans, avant l’échéance européenne n’a tenu que 11 minutes : Antonio Vergara est sorti en boitant et en larmes, victime d’une blessure musculaire.

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De Bruyne s’est immédiatement fait remarquer en glissant un ballon à Hojlund, puis en servant McTominay, dont la frappe a mis Perri à l’épreuve. Ses 79 minutes de jeu imprévues ont toutefois ajouté de la fatigue à ses jambes de vétéran avant le rendez-vous de milieu de semaine.

Un parfum de derby attend McTominay à l’Etihad

Cette victoire permet à Naples d’aborder avec un meilleur moral son déplacement de mardi chez Manchester City en Ligue des champions, même si Vergara devrait manquer le voyage. Pour McTominay, ancien milieu de Manchester United, ce retour à Manchester revêt une dimension personnelle supplémentaire.

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« Un grand match. Nous allons récupérer maintenant, puis nous y penserons à partir de demain », a conclu McTominay.