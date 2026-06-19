Gustavo Álvaro, le sélectionneur paraguayen, a exprimé sa colère contre les médias, qu’il accuse de s’acharner sur ses joueurs après la lourde défaite face aux États-Unis lors du match d’ouverture de la Coupe du monde. Il a réclamé que les critiques se concentrent sur sa personne et laissé ses joueurs tranquilles afin qu’ils puissent se reconcentrer en vue de la rencontre décisive de vendredi contre la Turquie dans le groupe D.

Il a endossé l’entière responsabilité de la défaite 4-1 concédée face aux États-Unis, l’un des pays hôtes, la semaine dernière, insistant sur la nécessité de laisser ses joueurs tranquilles afin qu’ils puissent redresser la barre vendredi dans le groupe D contre la Turquie.

« Critiquez-moi, attaquez-moi si vous voulez, mais pas eux… Protégez-les, savez-vous pourquoi ? Parce qu’une fois la Coupe du monde terminée, je partirai, mais eux resteront… Ce sont eux qui continueront à représenter le pays », a-t-il déclaré en agitant plusieurs fois le doigt lors d’une conférence de presse relayée par l’agence « Reuters ».

« Frappez-moi, j’encaisserai vos coups, mais laissez-les tranquilles : ils sont le bien le plus précieux du football paraguayen. »

La sélection paraguayenne, qui n’a plus disputé la Coupe du monde depuis son élimination en quarts de finale en 2010 face à l’Espagne, future championne, lors d’un match dramatique ayant marqué son meilleur parcours dans l’épreuve, est donc dos au mur.

Vendredi, dans la région de la baie de San Francisco, ni le Paraguay ni la Turquie (battue 2-0 par l’Australie) ne pourront se permettre le moindre faux pas.

Alvaro a concédé que le Paraguay avait « été dominé dans tous les domaines » par les États-Unis, mais il a affirmé que le groupe s’était repris et qu’il était prêt à livrer une rencontre solide face à la Turquie.

Il s’est toutefois montré clairement agacé par les questions sur ses choix lors du match d’ouverture, ce qui l’a poussé à entamer un nouveau discours défensif.

« J’ai tourné la page du match contre les États-Unis samedi, et vous me ramenez à ce chapitre… Demain, nous avons une finale contre la Turquie », a-t-il tranché.

Il a ensuite défendu ses choix en lançant : « Ils sont là, ils représentent sept millions de personnes… C’est pourquoi j’aimerais vous voir défendre ce maillot ; vous pouvez démolir l’entraîneur, ça ne me dérange pas. »