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Le départ de Roberto De Zerbi de l'Olympique de Marseille n'a pas été une simple étape dans sa carrière d'entraîneur, ni une décision sportive refermée dès qu'il a quitté le Vélodrome. Il a laissé une blessure dont le technicien italien revit encore les détails avec amertume, convaincu d'avoir payé pour des échecs dont il n'était pas le seul responsable, et que certaines promesses reçues à son arrivée n'ont jamais été tenues.

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Alors qu'il retrouve de sa superbe avec Tottenham, De Zerbi n'a pas hésité à rouvrir le dossier de son expérience française, adressant des critiques claires aux anciens dirigeants marseillais et révélant l'ampleur de la douleur qui a accompagné son départ d'un club où il espérait rester de longues années.

L'entraîneur italien Roberto De Zerbi a retrouvé son statut après avoir mené Tottenham à un sursaut remarquable en Premier League, à la suite d'un début de saison 2026-2027 poussif.

De Zerbi avait pris les rênes du club londonien en mars dernier et était parvenu à lui éviter la relégation lors de la saison précédente, avant de faire face à des défis compliqués au début du nouvel exercice, entre résultats en baisse et performances irrégulières.

Mais les dernières semaines ont marqué un tournant majeur pour l'équipe : Tottenham a enchaîné trois victoires consécutives en octobre, dont deux succès importants face à Chelsea et Crystal Palace, pour remonter dans la première moitié du classement.

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Ce redressement n'est pas passé inaperçu, puisque De Zerbi a été élu entraîneur du mois d'octobre en Premier League, une récompense saluant le travail accompli pour remettre l'équipe sur les bons rails.

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Pour autant, ces nouveaux succès ne lui ont pas permis d'oublier son expérience mouvementée à Marseille, club qu'il a quitté en février dernier, 18 mois après sa prise de fonctions, sur fond de désaccords et d'un sentiment croissant que les engagements pris envers lui n'avaient pas été respectés.

De Zerbi : « J'étais le bouc émissaire de tout le monde »

Évoquant son passage au club français, le technicien italien n'a pas caché son mécontentement quant à la manière dont s'est terminée sa relation avec Marseille, estimant être souvent devenu celui sur qui l'on rejetait la responsabilité des crises, alors que les problèmes exigeaient que toutes les parties rendent des comptes.

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« Bien souvent, j'ai été le bouc émissaire de tout le monde, mais dans un club et une ville de cette taille et de cette importance, tout le monde doit prendre ses responsabilités, et pas seulement un nombre restreint de personnes, dont je faisais partie », a déclaré De Zerbi dans des propos rapportés par le site français Foot Mercato.

Ces mots traduisent le sentiment d'injustice qui habite toujours l'entraîneur italien, convaincu que le bilan de son passage n'a pas été jugé équitablement et que lui faire porter seul la responsabilité du déclin de l'équipe revenait à ignorer l'ampleur des difficultés traversées par le club à cette période.

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De Zerbi ne s'est pas contenté de critiquer la façon dont on lui a fait endosser la responsabilité. Il est allé plus loin en dévoilant la raison profonde de son amertume, assurant que son départ n'était pas le scénario qu'il avait imaginé en acceptant d'entraîner Marseille.

« Je suis désolé, car quand je suis arrivé à Marseille, je voulais vraiment y rester et je pensais que j'allais y être pour de nombreuses années, mais certaines personnes n'ont pas tenu leurs promesses envers moi et m'ont dit des choses qu'elles n'ont pas respectées », a confié l'entraîneur italien.

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Revenant sur le tournant de sa relation avec le club, il a ajouté : « Il s'est passé un an et demi jusqu'au Trophée des champions au Koweït, et nous étions sur le point de remporter le titre après 12 ans d'attente. Depuis ce match, la situation a commencé à se dégrader et elle n'a cessé d'empirer jusqu'à mon départ. »

De Zerbi a conclu en soulignant la place particulière qu'occupe le club français dans son cœur : « Marseille est l'un des clubs les plus proches de mon cœur, avec Foggia. J'ai beaucoup souffert quand je suis parti, parce que j'ai donné tout ce que je pouvais pour Marseille. »

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Par ces déclarations, l'entraîneur de Tottenham a remis en lumière les coulisses de son départ du Vélodrome, confirmant que la réussite qu'il connaît actuellement en Angleterre n'a pas effacé l'amertume d'une expérience qu'il espérait voir se transformer en projet à long terme, avant qu'elle ne s'achève sur fond de promesses non tenues et de différends jamais réglés.