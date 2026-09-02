Pierre-Emerick Aubameyang, capitaine de la sélection du Gabon, a annoncé son retrait de l'équipe, plusieurs mois après avoir été écarté de la liste dans le sillage de l'élimination décevante de la Coupe d'Afrique des nations 2025 au Maroc.

Aubameyang, âgé de 37 ans, a affirmé que la manière dont les responsables l'avaient traité à l'issue du tournoi l'avait poussé à prendre la décision de se retirer, après avoir été écarté avant d'être finalement réintégré.

Le capitaine de la sélection gabonaise a déclaré, dans un entretien télévisé mis en avant par la chaîne française RMC : « Ils m'ont humilié et ont sali mon image, alors même que j'ai disputé la Coupe d'Afrique des nations en étant blessé. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et je préfère m'arrêter là. »

Cela intervient avant la confrontation face au Maroc, le 23 septembre courant, lors de la première journée du premier groupe des éliminatoires qualificatives à la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Aubameyang tenu pour responsable de l'échec

Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection gabonaise vit un état de mécontentement, après qu'une partie de la responsabilité de l'échec de l'équipe à la Coupe d'Afrique des nations 2025 lui a été imputée.

La sélection du Gabon a fait ses adieux au tournoi dès la phase de groupes après avoir concédé 3 défaites, la dernière face à la Côte d'Ivoire sur le score de 2-3.

À la suite de cet échec, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a décrit ce qui s'était passé comme ayant affaibli une partie de l'identité nationale, poussant ensuite le gouvernement à prendre une série de décisions, incluant la dissolution du staff technique et la suspension de l'activité de la sélection jusqu'à nouvel ordre, en plus de l'écartement d'Aubameyang et de son coéquipier Bruno Ecuele Manga, âgé de 38 ans.

La décision d'écarter les deux capitaines chevronnés a soulevé une vague de colère parmi les supporters gabonais, tandis qu'Aubameyang avait répondu à l'époque en déclarant : « Je pense que les problèmes de la sélection sont bien plus profonds que ma modeste personne. »

Un nouveau défi avec le Deportivo La Corogne

Parallèlement à son éloignement de la sélection de son pays, Aubameyang relève un nouveau défi dans sa carrière européenne, après avoir quitté l'Olympique de Marseille pour la deuxième fois et rejoint le Deportivo La Corogne, de retour en première division espagnole après une longue période d'absence.

L'attaquant gabonais a déjà inscrit 3 buts avec son nouveau club, en ce début de parcours avec la formation espagnole.

Le nouveau sélectionneur du Gabon, Sébastien Migné, se retrouvera face au défi de gérer l'absence du capitaine de la sélection, au moment où le Gabon se prépare aux prochaines échéances des éliminatoires qualificatives à la Coupe d'Afrique des nations.

Après l'absence à la Coupe du monde 2026, le prochain objectif de la sélection du Gabon sera de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des nations 2027, dont la tenue est prévue au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, du 19 juin au 17 juillet.

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