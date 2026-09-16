Les attentes étaient grandes lorsque Werner est revenu à RB Leipzig en 2022 en provenance de Chelsea pour 20 millions d’euros. En Saxe, l’attaquant avait auparavant connu sa grande révélation et s’était fait un nom sur la scène internationale. Mais la désillusion s’est vite installée : le deuxième passage de Werner à Leipzig s’est rapidement transformé en malentendu.

Le joueur de 30 ans ne s’en attribue toutefois pas seul la responsabilité. Dans un entretien accordé à Transfermarkt, Werner a désormais critiqué son ancien club : « C’était différent de mon premier passage, quand le jeu tournait autour de moi. Malgré tout, cela se passait plutôt bien, jusqu’à cette blessure avant la Coupe du monde, qui m’a coûté le tournoi. C’était ma première opération importante. Ensuite, quelques autres choses se sont produites dans la vie quotidienne et dans le football, qui m’ont donné le sentiment de ne pas être apprécié à ma juste valeur. »

Timo Werner revient sur Marco Rose et son passage à RB

Par le passé, Werner avait déjà évoqué un manque d’échanges avec l’entraîneur de l’époque, Marco Rose. Le technicien de 50 ans avait alors rejeté cette version des faits. Aujourd’hui, Werner porte un regard plus nuancé sur cette période : « Il y a des moments où tout se passe bien, puis des périodes où cela va moins bien. »

Après son deuxième intermède à Leipzig, Werner a d’abord rejoint Tottenham, avant de revenir une nouvelle fois à RB sous forme de prêt en juin 2025. Sur place, il n’a toutefois fini par ne plus jouer le moindre rôle et ne parvenait même plus à intégrer le groupe. Au total, Werner a disputé 211 matches officiels avec Leipzig, pour un excellent bilan de 113 buts et 47 passes décisives.

AFP

À l’été 2026, l’international allemand à 57 sélections a finalement tenté l’aventure de l’autre côté de l’Atlantique et s’est engagé librement avec les San Jose Earthquakes, RB Leipzig y a même laissé des plumes financièrement. « Je voulais simplement faire quelque chose de différent. Quand on y réfléchit bien, ce n’était en fait qu’un va-et-vient entre Londres et Leipzig. J’aurais aussi pu signer dans un autre club en Angleterre, et il y avait également des options en Bundesliga. Les deux championnats sont plaisants, mais il était simplement temps de faire quelque chose de nouveau. Même si je n’ai que 30 ans, j’avais le sentiment qu’un nouveau chapitre devait commencer dans ma vie. »

Jusqu’ici, Werner a réalisé des débuts solides avec les Earthquakes. En 15 matches, il a inscrit six buts et délivré cinq passes décisives. Son contrat à San Jose court encore jusqu’en 2028.