Ils l'ont trahi : le message percutant du fils de Hossam Hassan après le limogeage de son père

Omar Hossam Hassan, fils de l'ancien sélectionneur de l'équipe d'Égypte, a suscité la polémique avec un message publié après le départ de son père de la tête de la direction technique des Pharaons, dans lequel il critiquait clairement la façon dont s'est achevée l'aventure de l'entraîneur avec la sélection.

Omar Hossam Hassan a publié, via la fonction « story » sur son compte Instagram, un message dans lequel il déclarait : « L'Histoire racontera un jour l'histoire d'un chef que personne n'a pu vaincre sur le champ de bataille, et qu'ils ont fait tomber par traîtrise. »

Le message du fils de Hossam Hassan est intervenu quelques jours après la décision de la Fédération égyptienne de football de mettre fin à la mission de son père et de son staff, qui avait pris ses fonctions en février 2024 et était parvenu à atteindre les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations 2025, en plus de l'exploit historique à la Coupe du monde 2026 avec la qualification en huitièmes de finale pour la première fois de l'histoire des Pharaons.

La Fédération de football avait annoncé, samedi dernier, ses remerciements adressés à Hossam Hassan ainsi qu'à son staff technique et administratif, à l'issue d'une réunion du conseil d'administration et après l'examen des événements et des circonstances survenus au cours de la période écoulée, ainsi que des répercussions qui en ont découlé, que la Fédération a estimé avoir affecté négativement l'image positive de la sélection nationale et sa stabilité.

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Le conseil d'administration de la Fédération a décidé de confier à Ali Maher, ancien directeur technique de l'équipe de Ceramica Cleopatra, la direction technique de l'équipe d'Égypte, en vue des échéances à venir, au premier rang desquelles les deux confrontations face au Malawi les 13 et 17 novembre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027.