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Le gardien de Fleetwood Town, Jay Lynch, a révélé comment les stars d’Arsenal ont réagi après leur élimination humiliante en Carabao Cup mardi soir. Le club de League Two a créé l’une des plus grandes surprises de l’histoire de la compétition en éliminant l’équipe de Mikel Arteta aux tirs au but au Highbury Stadium.

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Arsenal subit une défaite surprise sur la côte de Fylde

Une équipe d’Arsenal largement remaniée a peiné à trouver son rythme en début de match et s’est retrouvée menée dès la 21e minute, lorsque Aaron Loupalo-Bi, prêté par Fulham, a marqué pour les locaux. Les hommes de Mikel Arteta ont montré un meilleur visage après l’entrée en jeu de Martin Odegaard, avant d’égaliser à la 50e minute grâce au premier but de la saison de Viktor Gyokeres.

Malgré une possession dominante et une pression constante, les visiteurs n’ont pas réussi à inscrire le but de la victoire. Le match s’est finalement décidé aux tirs au but : Lynch a arrêté la tentative de Bruno Guimaraes avant que Conor Haughey ne transforme le tir décisif, offrant une mémorable victoire 5-3 aux tirs au but à cette équipe en difficulté en League Two.

« Ils l’ont mal pris »

Le coup de sifflet final a déclenché un immense envahissement du terrain par les supporters locaux, fous de joie, dans des scènes chaotiques. Au milieu des célébrations, Lynch a remarqué que les joueurs de Premier League, battus, avaient rapidement quitté les lieux sans échanger avec leurs adversaires.

Au micro de talkSPORT, le gardien de Fleetwood a raconté les scènes de chaos sur la pelouse après le match. « C’est évidemment un moment immense pour nous et tous les supporters ont envahi le terrain. Personne n’a vraiment eu l’occasion de leur parler », a déclaré Lynch.

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Il a ajouté que les échanges habituels d’après-match n’avaient pas eu lieu après cette surprise. « Je crois que notre entraîneur a brièvement parlé au leur, mais avec tous les supporters, nous n’avons pas vraiment eu l’occasion de demander des maillots, ni même de leur parler ou quoi que ce soit, pour être honnête. Ils l’ont mal pris, disons-le comme ça. »

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La frustration gagne les hommes d’Arteta

Cette défaite signe une élimination précoce désastreuse pour Arsenal, dont la frustration était visible avant même le début de la séance de tirs au but. La tension est montée en fin de match lorsque le jeune espoir Max Dowman s’en est pris à Harrison Neal après un duel rugueux. Il a reçu un carton rouge direct alors qu’il restait cinq minutes dans le temps réglementaire.

Arteta était visiblement furieux contre le jeune joueur lorsque celui-ci a quitté le terrain d’un pas lourd, même si le club du nord de Londres a depuis fait appel de cette expulsion. Lynch avait également joué un rôle crucial dans le temps réglementaire, réalisant des arrêts décisifs en fin de match devant Ben White et Odegaard pour préserver les espoirs de Fleetwood de réaliser un exploit historique.

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Se relever après la défaite

Arsenal doit désormais attendre l’issue de son appel concernant l’expulsion de Dowman, tout en cherchant à tourner rapidement la page d’une soirée humiliante. Après avoir manqué une première occasion de remporter un trophée, le champion de Premier League devra se ressaisir et reporter son attention sur le championnat.

De son côté, Fleetwood espère s’appuyer sur cette victoire retentissante en coupe pour relancer sa saison en championnat. Alors qu’il occupait une modeste 18e place dans la quatrième division avant cette rencontre, le club tentera de prolonger cet élan lors de ses prochains matches de championnat.